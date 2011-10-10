罗杰斯：大宗商品是当下的历史主角

罗杰斯 资料图片

历史总是惊人的相似，现实常是过去的重演。不论是做短期的投资，把握瞬息万变市场；还是做中长期投资，做最后的胜者，都是要回归到最为根本的人性和对全球大环境的掌握。

在世界著名投资大师中，索罗斯用超越金融的哲学分析各国的政治与时弊；巴菲特把所有鸡蛋放在同一个篮子里，然后小心地看好它；而吉姆·罗杰斯则一边享受着自己的生活，一边整理着他的多元投资策略。

罗杰斯有时候被媒体称为是最会“做秀”的一位，他在各个场合总是一张亲和的笑脸，自信地抛出自己的观点。与媒体对话时，他会很亲切地称呼采访他的记者的名字来进行互动。这些亲和的背后，是他不容动摇的投资理念。别人已经看清的投资价值，对罗杰斯来说已经没有了意义。在他看来，买冷门的股票、投资农产品等大宗商品，是为了几十年后的成功。

在全球经济发展趋缓，房地产、股票和债券市场不景气的时候，全世界的投资者把目光投向了罗杰斯，关注于他的《热门商品投资》、《投资骑士》等书籍和他在各个场所的言论，并尊称他为“商品大师”。

“当前最该做的事情是去亚洲当一个农民。”罗杰斯带着开玩笑的语气说。

罗杰斯已经在市场待了40余年，并且充分相信万变不离其宗，任何花哨的包装都没有本质来得实在。“有时候是金融产品影响力大，有时候是生产实物的更重要，这是历史的必然，没有什么好奇怪的。”9月21日，罗杰斯在接受《财经国家周刊》记者专访时称。

在罗杰斯看来，短期，金融证券有些过气，把钱投到看得见、摸得着的农产品、金属能源等大宗商品中去，才会更为安全。

全球经济发展趋缓

《财经国家周刊》：你怎样看待全球的宏观经济走势？

罗杰斯：世界正在经历一个历史性的转变,未来我们将是一个缓慢增长的时期。不过，我并不担心。因为这如同过去贯穿历史的其他变革一样。在上个世纪20年代和30年代，因为一场金融危机和政客们决策失误带来的恶化，世界经济重心从英国转向美国。现阶段，同样是因为金融危机和政客的错误决定，经济重心开始从美国转向亚洲。

我希望对于美国，这将会只是一个十年期的损失。日本已经失去了两个十年的发展机遇,正如你可能知道的,美国当前的发展状况比日本还要糟糕得多。美国现在不仅是世界上最大的债务国，而且是整个世界历史中最大的债务国。美国有很严重的问题，却得不到解决。但愿美国失去的只是一二十年，而不是三四十年发展机遇那么严重。

《财经国家周刊》：哪些国家的经济状况是最糟糕的？

罗杰斯：美国是最糟糕的，美国的情况甚至比2008年时还要糟糕。欧洲的英国、希腊、葡萄牙经济形势都在恶化。欧美等国家经济低迷的主要原因，是因为他们的过度消费导致了大量的债务。亚洲国家因为储蓄较高，相对好些，但是也存在问题。

《财经国家周刊》：欧美等国债务危机是导致全球经济恶化的重要因素，如何分析当前欧洲和美国一些央行做出给部分债务地区的商业银行提供贷款以防这些地区资金冻结的行为？

罗杰斯：欧洲、美国以及世界其他地区的央行印刷大量钞票，支持银行和货币在全世界流动，至今已经有三年了。这是错误的事情，但是这些银行还继续这样做。

因为他们不知道还能够做什么其他的事情。他们害怕如果自己不做，这个世界的末日就会来临，所以他们正在做着并且还将继续做错误的事情。

《财经国家周刊》：这种走势会对全球大宗商品价格走势带来怎样的影响？

罗杰斯：世界经济毋庸置疑已经进入缓慢增长期，一旦进入这个阶段，世界很多国家央行都会大量印钞票，这个时候最有投资价值的是实体资产，未来最有增长动力的领域是丰富的自然资源,因此我看好大宗商品。

你可以参考上个世纪60年代到80年代初，那个时候世界各个地区的经济发展都变得缓慢，但是大宗商品价格剧增，和现在很像，到处都短缺商品的同时各国在超发货币。

纵观历史，每隔25到30年就会出现原材料的牛市。供给和需求有规律地失去平衡，导致价格的上升或下降周期重复出现。在20世纪晚期，自然资源的熊市大约持续了25年。例如，糖的价格在1973年达到顶峰，石油的价格在1981年达到顶峰。

衰退的市场无法刺激生产能力的增加，因为存货的清理，商品价格下降了。但是在供给停滞不前和下降的时候，需求却在持续增长，随着库存处于历史低位，原材料市场牛市正在进行中。

如果供应比当前需求下降得更快，供需不平衡只会增大，所以价格就会上涨。例如，铜矿不可能自己遏制开采。把现存的矿藏开采一空只需花几年时间，一旦生产衰竭就会造成供应真空，而找寻新矿、进行开采、把金属带到市场，需要花数十年时间。

不管经济有多糟，生活必需品如食品、取暖、遮风挡雨的房子和启动经济的基本手段如基础建设、矿业、农业，总是支撑着对商品的需求。