诺贝尔经济学奖得主：无法解决当下混乱

由于“他们对宏观经济的因果关系及影响作出的实证研究”，瑞典皇家科学院10日将2011年度诺贝尔奖的最后一个奖项授予来自美国的托马斯·萨金特（Thomas Sargent）和克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）。萨金特和西姆斯将分享1000万瑞典克朗（约合148万美元）的奖金。至此，本年度诺贝尔奖已经全部花落各家。

从历史上看，诺贝尔经济学奖得主几乎全都是欧美籍学者，尤以美英居多。诺贝尔经济学奖是瑞典银行在1968年为纪念诺贝尔增设的，1969年第一次颁奖，由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根共同获得。

2011年度诺贝尔奖正式颁奖仪式预订于12月10日在瑞典首都斯德哥尔摩举行。

68岁的同龄人

瑞典当地时间2011年10月10日13点（北京时间19点），瑞典皇家科学院宣布，2011年诺贝尔经济学奖授予萨金特和西姆斯。

诺贝尔奖评审委员会称：“今年的（经济学奖）得主在解决有关经济政策与各种宏观经济变量——诸如GDP、通货膨胀、就业与投资等之间因果关系的问题上，研究出了方法。”

萨金特和西姆斯两人今年均为68岁。萨金特为纽约大学教授，西姆斯为普林斯顿大学教授，他们分别于上世纪70与80年代独立对上述诺奖评审委员会所说的问题展开了研究。

由5人组成的诺贝尔经济学奖评选委员会一直坚称，他们从不根据近期事件选择得主。诺奖评选委员会新任主席克鲁赛尔（Per Krusell）强调：“奖项和政治没有关系，也不跟随当下潮流，只注重研究贡献。我们评估非常彻底，有可能花好几年，因此从研究完成到颁奖，常有时间落差。”

西姆斯通过电话对在斯德哥尔摩举行的一场新闻发布会表示，接到诺奖委员会的电话时，他正在睡觉，他并没有料到自己会获奖。

不过，西姆斯坦承，他的研究并不能给当下的金融混乱带来易捷的解决之道，因为目前的经济问题非常复杂，还在不断的发展，没有任何办法可以迅速解决这些经济问题。

“我没有任何简单的答案，但是，我认为，我已经运用过的和汤姆（指萨金特）发展的方法，是找到解决这些混乱的核心。”西姆斯说。

而萨金特的妻子卡洛琳·萨金特则对媒体表示，得知获得诺贝尔奖的时候，她的丈夫非常平静，他按照往常的路线出行，准备搭乘纽约到普林斯顿的火车去继续这个学期的授课任务，“我想他大概是被震住了吧，当时他正急匆匆地要去上课。”

为何能获诺奖？

瑞典皇家科学院称，萨金特展示了“结构宏观经济学”如何被用来分析经济政策的长期挑战。

而西姆斯则基于矢量回归模型（Vector Autoregression），发展了一种分析经济如何受政策临时变化的影响的方法，譬如利率的增长。