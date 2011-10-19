朱民：当今世界有三大变化 企业家要把握大势

据经济之声《天下财经》报道，国际货币基金组织副总裁朱民近日发表了最新观点：世界在改变。

朱民说：当今世界有三大变化，立于潮头的企业家们要把握这些大势。

他说：首先，金融危机从根本上改变了世界经济格局，新兴经济开始成为全球经济增长的主导力量。这个变化对企业家意味着什么呢？比如说，它会带来全球对资源需求的变化。新兴经济领导的全球经济增长和以前不一样的地方在于，有30亿人口将富有起来。当这30亿人口开始追求消费的时候，整个世界需求结构都会发生变化，这是最为深刻、根本的变化。

经济增长重心发生了变化，那么新兴经济国家的企业就需要思考：怎么领头，怎么走自己的路。没有可以模仿的对象，这是一个巨大的挑战。

第二，全球制造业重新布局。当前中国在机械设备、修路、挖煤、医疗器械、新能源等方面已经处于世界领先地位了。对中国企业来说，继续往高端产品走、提高产品的价值非常重要。与此同时，向低收入国家转移低技术的劳动密集型产业也是不可回避的。10年以前，戴尔在中国没有生产线，但今天戴尔电脑几乎全都在中国生产。这个转移是不可忽视的。

第三，新科技会迅速带来全球工业的重新变化和革新。作为新兴经济的企业家，不能只看到自己廉价的劳动力、自己的技术、自己的规模，因为这一切很快会消失。