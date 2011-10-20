尚福林：支持符合条件文化企业发行上市

鼓励文化类上市公司并购重组 稳步扩大文化企业债券市场融资水平

中国证监会党委书记、主席尚福林19日主持召开中心组会议，认真传达和学习贯彻党的十七届六中全会精神以及全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，结合资本市场改革和发展实际进行了认真研究，对证券期货监管系统学习贯彻全会精神提出了明确要求。他表示，要更加自觉、主动、全面地发挥资本市场在文化资源配置中的积极作用。要充分发挥资本市场对文化发展繁荣的支持服务功能。要加强统筹协调，积极创造条件，支持符合条件的文化企业发行上市，鼓励文化类上市公司进行并购重组，稳步扩大文化企业债券市场融资水平。

尚福林强调，资本市场是我国社会主义市场经济的重要组成部分，在推动经济发展和社会进步中发挥着不可替代的重要作用。要充分认识文化建设与经济建设、政治建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设协调发展的战略意义，切实增强服务社会主义文化大发展大繁荣的主动性和自觉性。按照《决定》关于加快推进文化体制改革、推动文化产业跨越式发展等重要部署和要求，不断创新改革、发展、监管、服务理念，更加自觉、主动、全面地发挥资本市场在文化资源配置中的积极作用，进一步改进和提升对我国文化企业和文化产业的金融服务，为建设社会主义文化强国做出应有的贡献。

尚福林就证券期货监管系统学习贯彻十七届六中全会精神提出三点要求。一是加强学习，提高认识。二是充分发挥资本市场对文化发展繁荣的支持服务功能。要加强统筹协调，积极创造条件，支持符合条件的文化企业发行上市，鼓励文化类上市公司进行并购重组，稳步扩大文化企业债券市场融资水平，推动完善经营性文化单位转企改制的配套制度，促进文化企业和文化产业充分利用资本市场做大做强，为社会主义文化大发展大繁荣提供强大的动力支持。三是切实抓好资本市场文化建设。要把维护市场“三公”原则摆在更加突出的位置，切实加强市场透明度建设，积极推动监管立法、稽查执法、行政许可等工作流程的阳光化，持续强化上市公司、证券公司、基金公司等市场主体的信息披露责任。大力弘扬诚信意识、法制意识和商业信用、理性投资等市场经济理念，完善资本约束和价格约束，建立健全证券期货征信平台，依法严惩内幕交易、市场操纵、会计造假等违法违规和失信行为，保护投资者合法权益，努力培育和发展健康、理性的资本市场文化。