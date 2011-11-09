拉加德：全球经济显著下滑时中国需进一步放松货币政策

2011年9月22日，拉加德出席在IMF总部举行新闻发布会。世界银行和IMF年会即将开幕。 SAUL LOEB / 东方IC

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德11月9日在北京表示，如果全球经济形势出现显著恶化，中国需要进一步放缓当前过渡从紧的货币政策。

在当日举行的国际金融论坛2011全球年会主旨演讲上，她做出上述表示。

此次是拉加德第一次作为国际货币基金（IMF）总裁访问中国，她表示，她很高兴胡锦涛主席称其为“中国人民的好朋友。”

她强调在全球经济复苏中，中国所处的重要地位。“中国在所有新兴发展国家中，无疑是最重要的。”在国际贸易投资中来讲，中国在低收入国家大舞台上扮演非常重要的角色。在20国峰会上，中国不仅仅是参会，也扮演更重要的领导作用。在全球大宗商品定价过程中也扮演更多作用。在IMF体系中，中国也是非常重要的角色。“这些角色是几代人努力形成的。现在各国都非常愿意和中国进行广泛的合作和战略对话。”

她称，中国正推动全球经济的发展。在过去的十年里，中国对全球提供了大量的就业机会。这显示了中国在这方面的政治决心和人民的智慧。而全球经济的发展并不一帆风顺，欧洲、美国失业率在历史上达到最高水平。

她表示，目前全球经济正处于飘忽不定的大背景下。欧美失业率如此之高，如果在这种情况下，不达成一致意见，全球经济复苏将陷入风险。而中国经济发展强劲，但处于复苏阶段的国家，仅靠中国一个国家的努力，不足以保证全球经济复苏。

“我要传递的一个非常重要的信息，我们必须加强亚洲层面的合作，因为他们要对重整的货币政策进一步加强，这一点跟中国息息相关，”拉加德说。如果说经济还是不能够发展下去，中国必须要进一步放缓这种过渡从紧的货币政策。

中国正处于经济发展上升的通道中，对信贷投放量有稳定的把握，对金融体制在进行适度的改革，财政政策在进一步调整。这成为预防金融危机发生的屏障。中国需要更为坚挺的货币。

对于欧债危机，她表示，首先是要将希腊经济带到正常轨道上。然后是要对银行进行资本重组。再是进一步加强欧洲防火墙的建立。到目前为止，已经制定了整个蓝图。接下来希望将具体措施落到实处。而后是要做出决策，来加强欧元区银行，加强对违规行为的制裁。

拉加德说，戛纳G20会议掀开了新的救援篇章。接下来必须进一步加速金融体系的重建和改革。除了一揽子合作计划，还要促进公共财政的可持续发展。■