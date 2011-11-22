王岐山：确保经济复苏压倒一切

中美签署能源合作等5个经贸合作文件
⊙综合新华社报道
第22届中美商贸联委会21日在成都举行。中美双方就彼此关切的问题进行深入沟通。会议后，签署了涉及知识产权、高技术、贸易统计、能源、企业合作对接等5个经贸合作文件。
国务院副总理王岐山与美国商务部部长布赖森、贸易代表柯克共同主持联委会，美国农业部部长维尔萨克与会。
王岐山指出，经贸合作是中美关系的重要基石。两国互为第二大贸易伙伴。双方在经贸、投资、金融、科技、旅游、清洁能源、基础设施等各领域合作成果丰硕，中美地方间合作深入发展，这些均有力地促进了两国经济增长和就业增加。中方愿与美方开展更加紧密而广泛的经济合作，希望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、承认中国市场经济地位、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展。
王岐山表示，当前全球经济形势依然严峻，确保经济复苏是压倒一切的任务，不平衡的复苏比平衡的衰退要好。中美两国作为世界主要经济体，自身经济平稳发展就是对世界的积极贡献。双方应同舟共济，全面落实二十国集团戛纳峰会达成的共识，以实际行动反对贸易保护主义，避免经济问题政治化，推动两国乃至世界经济强劲、可持续、平衡增长。
中美双方同意扩大双边高技术与战略贸易合作，深化中美在知识产权领域的合作，就商签《中美农业合作战略规划》保持沟通，鼓励两国企业围绕战略性新兴产业不断创新合作模式，就改进快递相关的政府服务和监管等议题进行交流，共同推动两国企业在新能源领域扩大合作，搭建中美服务贸易企业交流平台以共同推动双边服务贸易发展，在药品数据保护领域开展合作，继续加强在药品检测技术领域的合作，积极推进智能电网标准、电动汽车和充电设备、改装汽车零部件等领域的交流与合作等。
当日下午，中美双方举行了5个经贸合作文件签字仪式。这5个文件包括：《中美知识产权合作项目框架协议》、关于《〈中美高技术贸易重点领域合作行动计划〉落实措施》的文件、《中美商贸联委会贸易统计工作组进展报告》、《关于支持中美能源合作项目的谅解备忘录》、《关于建立中国贸促会—美国商务部对外商务服务司中美企业合作对接项目的谅解备忘录》。
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