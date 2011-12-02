谢旭人：研究推进房地产税改革

财政部部长谢旭人近日撰文表示，今后将进一步改革完善税收制度，扩大增值税征收范围，相应调减营业税等税收，合理调整消费税范围和税率结构，完善有利于产业结构升级和服务业发展的税收政策，逐步建立健全综合和分类相结合的个人所得税制度，开征环境保护税，研究推进房地产税改革，完善财产税制度。

谢旭人表示，当前和今后一个时期，要支持增加中低收入居民住房供给，加强公共租赁住房、廉租住房、棚户区和农村危房改造等保障性安居工程建设。要多渠道筹集社会保障资金，加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设。完善并实施城镇职工和居民养老保险制度，健全企业退休人员基本养老金正常调整机制，推进城镇企业职工基础养老金全国统筹，努力实现新型农村社会养老保险制度全覆盖，推动机关事业单位养老保险制度改革。完善城乡居民最低生活保障标准动态调整机制。

谢旭人表示，要加强和改善财政宏观调控。调整国民收入分配格局，逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重、劳动报酬在初次分配中的比重，增强消费对经济增长的拉动作用。优化政府公共投资结构，积极引导民间投资，把投资与增加就业、改善民生有机结合起来。加大财政科技投入，推动科技进步和创新。改造提升制造业，培育发展战略性新兴产业，大力促进服务业和中小企业发展。推进节能减排和新能源发展，进一步健全生态环境补偿机制，促进循环经济发展，加强生态保护。加大城乡统筹力度，促进区域协调发展。（丁冰）