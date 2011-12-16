李克强：支持民间投资进入铁路能源等领域

李克强

李克强：抓紧制定收入分配改革方案

出席全国发展和改革工作座谈会指出，扩大内需最大潜力在城镇化，最大产业支撑是服务业

昨日，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强出席全国发展和改革工作座谈会并讲话。他强调，要全面贯彻落实中央经济工作会议精神，突出把握好稳中求进的工作总基调，以扩大内需为战略基点，统筹做好稳增长、控物价、调结构、惠民生、促改革、保稳定各项工作，提高发展的质量和效益。据新华社电

【调结构】 支持民间投资进铁路领域

李克强指出，扩大内需是我国发展的战略基点，也是转方式的基本要求和首要任务。要坚定不移地实施扩大内需战略，更加注重扩大最终需求。着力增加低收入者收入，提高中等收入者比重。多策并举鼓励创业就业，提高居民消费能力，进一步研究扩大内需，尤其是促进消费持续增长的长效机制。

保持投资的适度规模，优化投资结构，保障重点在建项目建设，有序推进“十二五”规划确定的重大项目开工，加强薄弱环节，支持民间投资进入铁路、市政、能源、社会事业等领域，并把增投资与扩消费更好地结合起来，进一步巩固我国经济的内生和自主增长基础，把握发展的主动权。扩大内需是在扩大开放的条件下进行的，要保持出口稳定增长，积极扩大进口，促进贸易平衡，促进走出去与引进来协调发展。

【稳增长】 抓紧制定城镇化发展规划

李克强强调，扩大内需的最大潜力在城镇化。城镇化既可增加投资，又能拉动消费，是中国经济发展的重要引擎。要抓紧研究制定中长期城镇化发展规划和政策措施，协调发展不同规模和类型的城镇。大力发展公共交通，优化城镇布局，方便群众就业、出行、生活。有序解决有条件农民工进城落户问题。

扩大内需的最大产业支撑是服务业。服务业中的绝大部分属于实体经济，是最大的就业容纳器和创新驱动器。要在积极发展高技术产业和先进制造业的同时，把推动服务业大发展作为产业结构调整的战略重点，完善政策支持体系，提升服务业比重和水平，促进服务业与工业融合发展。进一步完善措施，支持小微企业发展。要实行“三化并举”，在工业化、城镇化发展过程中，同步推进农业现代化，尊重农民意愿，严格保护耕地，保障粮食安全。

【惠民生】 着眼于解决基本民生问题

李克强说，保障和改善民生，是扩大内需的重要举措和有效途径。加大民生领域的投入，本身也是结构调整，是转方式的应有之义。要适应群众的新期盼，积极而为，量力而行，着眼于解决基本民生问题，加快实施一批重大民生工程。保障性安居工程建设既关系民生，也关系发展。要加大资金投入，落实土地指标，确保按时开工、精心施工、如期竣工，确保工程质量和分配公平。

要坚持房地产调控政策不动摇，继续抑制投机、投资性购房需求，增加普通商品房供给，促进房地产市场健康发展，这也有利于推进城镇化进程。医药卫生体制改革既是一项重大改革举措，也是一项重大民生和发展工程。要按照保基本、强基层、建机制的原则，提升全民基本医保水平，解除群众后顾之忧，扩大基本药物实施范围、全面推进公立医院改革试点。

【促改革】 最大制约在体制机制障碍

李克强强调，稳发展必须转方式，而转方式最大的瓶颈制约在体制机制障碍，有效办法就是推进改革。要深化重点领域和关键环节改革，进一步深化资源性产品价格改革，推进投资、财税、金融体制改革，力求取得新的突破。同时，在增强政府基本公共服务的同时，通过体制创新吸引社会力量发展非基本公共服务，更好地满足群众多样化需求，培育新的经济增长点。

李克强说，明年是我国发展进程中十分重要的一年，要在保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定的同时，保持社会和谐稳定。要把转方式贯穿于经济社会发展的全过程和各领域，更加重视社会发展和社会建设，创新社会管理方式，提高发展的包容性。高度重视解决关系人民群众切身利益的突出问题，抓紧研究制定收入分配制度改革方案，搞好关系群众生产生活的煤电油气运供应，加强运粮运煤通道建设，提高保障和服务能力