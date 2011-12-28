【学界微评】韩志国： 2012将是最危险的投资年

著名经济学家韩志国（资料图）

【中国企业家网】2012可能就像小s在广告中所说“末日之说纯属谣言”。不过，明年世界经济的形势的确将会前所未有的复杂。放眼世界，欧洲债务危机得到解决的几率几乎为零，美国这个曾经的全球经济引擎情况虽有好转，但难言复苏。而以中国为代表的新兴国家却普遍面临着稳增长与防通胀之间的矛盾。

很多学者认为，对于中国来说，明年的经济形势相对其他国家将是比较好的。北京科技大学管理学院教授赵晓昨天在微访谈时表示，2012年中国经济整体下行，但是由于“中国政府有足够的政策子弹，故这一年还不会是最难的一年。”

持有相同观点的还有中欧商学院副院长约翰·奎尔奇。在由《中国企业家》杂志举办的2012中国企业领袖年会上，约翰·奎尔奇在接受记者采访时曾经表示，2012世界经济将会很艰难，欧洲经济会有一个意料之中的减速，美国经济可能会稍微好点。而谈到中国，他说，由于中国经济还有很大的增长空间，所以相对来说会比较好过一点。

但是，也有部分经济学家认为明年中国的经济形势会面临更大的压力。著名经济学家韩志国今天在微博上称“2012将是最危险的投资年”。他解释到，不确定性是投资的最大风险，2012年股市的内外环境几乎都是不确定的。

他说，明年欧元区面临破产的巨大危险，谁也无法把握欧元区破产带来的冲击程度和风险程度；而本国的宏观政策几乎无路可走，不改革、不减税经济就会有滞胀危险，并大胆预言“股市制度越来越偏，权贵资本是唯一能够享受财富盛宴的赢家。”