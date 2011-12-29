李克强：允许地方购商品房增加保障房供应

鉴于保障性安居工程建设供地压力，住建部已批准部分地方政府2012年在集体土地上建设保障房的试点。

此前，北京已经提出在集体土地上建设公租房，但是这项政策受到其他地方政府和国土部门的反对。一位不愿公开姓名的土地专家直言：“这样会导致小产权房变相转正，只要国土部批了这个试点，其他地方政府就会有意见，用地压力在哪里都很大”。

日前在北京举行的“全国住房和城乡建设系统工作会议”上明确，2012年全国保障性安居工程开工700万套以上，竣工500万套以上。

国务院副总理李克强也在日前举办的全国住房保障会议上特别提出，“政府也可通过购买合适的普通商品房来增加保障房有效供应”。

允许购买商品房抵任务

住建部政策中心主任秦虹介绍，一般来说，房屋的建设周期为2-3年间，综合2009年以来的项目初步估算，2012年实际在建工程量大概有1800万套左右。

除此之外，住建部在和地方政府签订“2012年住房保障军令状”时，考核标准由开工率改成了竣工率，并且把2011年330万套竣工量提升至500万套以上。

一位接近住建部的人士介绍，很多地方政府代表曾多次向住建部反映，保障房建设资金缺口大，而且，地方政府在住房建设方面缺乏经验，导致质量、设计等问题频出，建设成本较高，可试行以货币的方式解决中低收入阶层的住房问题。

李克强也在全国住房保障会议上提出，地方政府可通过购买合适的普通商品房来增加保障房有效供应。

“2012年商品房投资下降是肯定的，而保障房投资又下降，明年整个房地产投资肯定会低于固定资产投资，对于宏观经济影响非常大，”全国工商联房地产商会会长聂梅生介绍，“另一方面，增加房地产市场有效供应，才是解决房地产市场供需矛盾的根本途径。”

聂梅生表示，地方政府购买合适的普通商品房增加保障房的供应，一方面，也可以缓解地方保障房建设压力;另一方面可以刺激商品房市场，促进中小型商品房投资，形成住房“双轨制”;

除此之外，住建部也为部分用地紧缺的地方开了“生地”的法子。