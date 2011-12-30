俞正声：推转型要有抛开个人得失的勇气

上海市委书记俞正声的一番肺腑之言道出了上海经济转型的艰辛与代价。

“推进转型发展不是在公园里散步、在沙滩上晒太阳，”俞正声在刚刚闭幕的中共上海九届市委十七次全会上发言时表示，“如果没有上世纪90年代工业结构调整时‘壮士断腕’的决心，没有抛开个人得失、耐得住寂寞的实事求是的勇气，没有逐个突破体制机制等障碍的坚韧毅力，不可能取得成功。”

这也意味着，面对当前上海经济增速位居全国倒数的情况，进一步深化改革，实现新的突破，已经成为上海市委、市政府坚定不移的选择。

俞正声再次强调指出，上海要“坚持创新驱动，加快推动经济发展转型，要痛下决心、坚定不移地推动科学发展”。

上述全会决议指出，明年上海经济工作的总基调是“稳中求进”。一位参加上述会议的知情人士对《第一财经日报》记者表示：“对目前经济形势要有清醒的认识，明年应对经济下行趋势、稳增长的压力依然很大，但上海不会再追求高速前进，而是要坚持调结构。”

俞正声也在不同场合多次强调，上海经济实现转型发展，必须减少对重化工业的依赖、对投资拉动的依赖、对房地产发展的依赖、对加工型劳动密集型产业的依赖。

上海市统计局的最新统计数据显示：今年前11个月，上海完成工业投资1106.37亿元，比去年同期下降1.8%；但是，随着产业结构调整，电子信息产品制造业、成套设备制造业等六大重点发展工业行业领域投资依然保持稳定增长。

尽管经济转型效果初步显现，但推动上海经济稳步向前的“新增量”依然尚未形成，新兴产业对上海产业结构调整的支撑作用仍需进一步发挥。

“上海要扎扎实实地落实各项稳增长的措施，在项目落实上下工夫，在有选择地培育战略性新兴产业上下工夫，在建设人才高地上下工夫，在稳定物价上下工夫。”俞正声表示，“要加强政府融资平台管理，注意防范经济金融领域一些不容忽视的潜在风险。”

本报记者获取的一份汇报材料显示，日前上海市政府常务会议审议并原则通过的《上海市战略新兴产业发展“十二五”规划》中提及，至“十二五”末，上海战略性新兴产业重点领域产业规模达到1.8万亿元左右，占上海市工业规模的1/3左右，占GDP比重比“十一五”末翻一番。

然而，上述汇报材料中也直言不讳，“新兴产业重点领域的规模和速度还不足以承载转型发展和结构调整的重任，受土地资源约束影响，部分引进的企业和项目落地出现一定反复。”

对此，俞正声特别强调指出，坚持创新驱动，要把促进人的全面发展作为加强社会建设的根本目的。

“我们讲人的全面发展，不只是讲物质利益、个人权益，更不是不切实际地吊高胃口、盲目攀比，”俞正声说，“而应该是注重发展阶段，关注社会公平，提供包括物质利益、价值取向、文化权益、法治环境等在内的人的发展所必需的经济基础和社会条件。”

俞正声进一步表示，要高度重视收入分配问题，创造条件促进居民收入均衡增长，在收入均衡增长中更加注重社会公平，大力推进基本公共服务均等化。