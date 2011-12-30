骆家辉：中美关系像四五十岁的兄弟姐妹

美国驻华大使 骆家辉(资料图)

盛媛 牛智敬

2012年注定是充满变化的一年，对中美关系来说亦是如此，美国将进行总统选举，而中国也将举行“十八大”。

当前，美国大选选战将开打，“人民币汇率”、“贸易政策”、“夺走美国人的工作”、“中国在亚太的威胁”等关键词在候选人、竞选团队、国会议员口中已频频出现。是否如某些观察家所言，这仅仅是大选中所谓的政治手段，还是代表了未来中美关系发展的某种趋势？

“我认为，现在的中美关系比历史上任何时期都要强劲，不管是人和人之间的联系，企业之间的联系，还是贸易。”美国驻华大使骆家辉日前在接受《第一财经日报》独家专访时用兄弟姐妹间的关系来解析中美关系，“兄弟姐妹们在五岁的时候，各自对事物的观点就很不一样了。但随着他们年龄的增长，各自都拥有自己的家庭事务，关系也会变得更复杂。”

骆家辉进一步解释，当兄弟姐妹在四五十岁时，他们之间关系的相处和童年时期相比，会变得更加复杂。“这其实就和中美关系一样，但并不代表双方的关系不强劲和不稳固。

当然，这位美国前商务部长，已经成为中国人眼中的“明星”华裔大使，而在美国驻华大使馆工作人员口中则是“近年来最忙碌的大使”。在骆家辉大使职责中，承担比重最大的无疑是美国商务推广，或许称其为美国驻华商务大使也未尝不可。作为急需增加出口、增加就业的美国总统奥巴马的朋友，骆家辉可谓急朋友之所急。

“一个经济快速强势复苏的美国是符合中国经济利益的。”骆家辉说，而实现的途径之一是中国对美国企业和外国企业进一步开放市场，这是双赢，也是实现贸易平衡的方式。