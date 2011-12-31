证监会主席郭树清：对中国股市有信心

新浪财经讯 今日是A股市场2011年最后一个交易日，沪指在一片唏嘘声中，遗憾收于2200点下方，就此挥别2011年。证监会主席郭树清今日在一个论坛上表示，对中国股市有信心。

在今日举办的2011“中国金融学科终身成就奖”颁奖典礼上。郭树清表示，规模上中国GDP已经世界第二，股市也是世界第二，债市世界第五，更重要的是有一批实体经济企业，没有这些企业中国经济不会有这么强大的实力。“这些企业相当一部分已经上市，还会有继续上市的，所以我们有信心。”就这一发言，央行原副行长苏宁在同一论坛上调侃：“幸好将这段话时已经收盘了，不然尾盘又要拉升了。”

今日是A股市场2011年最后一个交易日，早盘两市小幅高开后，在传媒娱乐、地产板块的带动下，沪指一路上破五日线、十日线，盘中曾经突破2200点，中午收盘前两市股指略有回落。午后两市再度步入盘整，指数围绕10日线窄幅震荡，上午强势板块未能再有所表现。收盘前，两市股指有所回升，但涨幅不大。沪指在一片唏嘘声中，遗憾收于2200点下方，就此挥别2011年。

2011年是A股跌幅第二大的年份，跌去21%，市值缩水6万亿元。在新浪财经的2011年投资收益调查中，超过34%的股民被腰斩，89%出现投资亏损，不可谓不惨烈。参与调查的股民中超八成股龄在3年以上，85%的股民资金量在5万以上。

另外，郭树清对新浪财经表示，券商开始申请评级机构资格，以后一定会慢慢放开。12月28日晚间，证监会网站对新一批证券机构行政许可申请予以公示。其中国信证券、安信证券、中信证券等12家公司，集体在12月19日提出资信评级业务审批。对于金交所的整顿，他称会慢慢进行，主要由央行和地方来做。(洁琳 王霄 发自北京 上海)