证监会主席郭树清：对中国股市有信心

新浪财经讯 今日是A股市场2011年最后一个交易日，沪指在一片唏嘘声中，遗憾收于2200点下方，就此挥别2011年。证监会主席郭树清今日在一个论坛上表示，对中国股市有信心。
在今日举办的2011“中国金融学科终身成就奖”颁奖典礼上。郭树清表示，规模上中国GDP已经世界第二，股市也是世界第二，债市世界第五，更重要的是有一批实体经济企业，没有这些企业中国经济不会有这么强大的实力。“这些企业相当一部分已经上市，还会有继续上市的，所以我们有信心。”就这一发言，央行原副行长苏宁在同一论坛上调侃：“幸好将这段话时已经收盘了，不然尾盘又要拉升了。”
今日是A股市场2011年最后一个交易日，早盘两市小幅高开后，在传媒娱乐、地产板块的带动下，沪指一路上破五日线、十日线，盘中曾经突破2200点，中午收盘前两市股指略有回落。午后两市再度步入盘整，指数围绕10日线窄幅震荡，上午强势板块未能再有所表现。收盘前，两市股指有所回升，但涨幅不大。沪指在一片唏嘘声中，遗憾收于2200点下方，就此挥别2011年。
2011年是A股跌幅第二大的年份，跌去21%，市值缩水6万亿元。在新浪财经的2011年投资收益调查中，超过34%的股民被腰斩，89%出现投资亏损，不可谓不惨烈。参与调查的股民中超八成股龄在3年以上，85%的股民资金量在5万以上。
另外，郭树清对新浪财经表示，券商开始申请评级机构资格，以后一定会慢慢放开。12月28日晚间，证监会网站对新一批证券机构行政许可申请予以公示。其中国信证券、安信证券、中信证券等12家公司，集体在12月19日提出资信评级业务审批。对于金交所的整顿，他称会慢慢进行，主要由央行和地方来做。(洁琳 王霄 发自北京 上海)
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|