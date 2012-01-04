汪洋：我们现在不打经济仗了 江苏愿意超广东就超吧

汪洋在中共广东省委十届十一次全会上作精彩论述羊城晚报记者陈文笔摄

汪洋妙论提高广东发展质量

●转型升级成为今后一个时期的主旋律，不打经济增长速度这个仗

●逐步实现由“权力反腐”向“制度防腐”转变，大力弘扬廉政文化

如果过分注重总量规模， 就会贻误转型升级的时机！ ”“我们现在不打一味追求经济增长这个仗了！ ”……在昨天召开的省委十届十一次全会第一次全体会议上， 汪洋书记对许多问题做了精彩的论述。

不打追求经济增长速度这个仗

对于经济发展是要速度还是要质量，汪洋有一番精彩论述。汪洋说，广东省经济高速增长的阶段已经过去， 平稳增长将常态化， 转型升级将成为今年和今后一个时期的主旋律。广东经过30 多年的高速发展，已走过了做大总量、赢得速度就是赢得机遇的发展阶段， 单纯追求速度的经济发展模式已不再符合经济发展的阶段性要求和广东的实际。这就要求我们必须把加快转型升级放在第一位，坚持“好”字当头，在保证经济增速不出现大幅下滑的同时，更加注重质量、效益和优化结构， 保持经济平稳健康可持续增长。

他语重心长地说：“保证转型升级的成功是战略的成功， 而保持总量位次不变只是战术的胜利。如果过分注重总量规模，可能在战术上能够暂时胜利，但贻误了转型升级的时机， 造成战略上的失败就是彻底的失败。”

“江苏这几年的发展也很快，很多东西值得我们学习。”对于不一味追赶经济增长速度，汪洋认为，据有关部门测算，排在广东后面省份的江苏也是这样做的。汪洋透露，前段时间，他和省委副书记、代省长朱小丹同志到江苏考察，与当地讨论了两地面临的共同问题。

“作为经济大省，我们在各方面都有共同语言，江苏告诉我们，他们现在也在抓转型升级，他们说也没有考虑要超过广东的问题。”汪洋表示，按有关部门的测算， 按照这几年两省经济的增长速度来算， 江苏要超过广东大概在2017 年，“当然，我们现在也不打这个仗了，你愿意超就超吧，我们首先要把结构调整好。”汪洋说道。

向制度防腐转变弘扬廉政文化

“这是树立党的良好形象，是开好党代会、贯彻好党代会部署的重要前提。”会上，汪洋提出，要坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的原则，继续加大查办案件工作力度，坚决惩处腐败。尤其是要加强对“一把手”的监督力度，同时，要切实加强廉政风险防控、更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，逐步实现由“权力反腐”向“制度防腐”转变。弘扬廉政文化，督促各级领导干部特别是新上任的领导干部加强党性修养，努力做到新班子新面貌。切实改进作风，注意克服和解决形式主义、官僚主义的突出问题，进一步减少会议、文件，进一步控制和减少各类评比达标活动， 进一步规范和减少“三公”费用支出。

汪洋表示， 要进一步降低公务接待标准，防止铺张浪费，以优良党风促政风带民风，树立廉政奉公、清正为民的好形象。“现在我觉得铺张浪费还是有，现在咱们有许多开工竣工仪式， 就那么一会儿工夫，却动作不小，现场搭个棚子、大大的场地，有的还搞个空调。无论什么会都鲜花盛开，有没有这个必要，就那么一会儿， 好像我们还没有到那种富得流油的时候，简单一点完全可以！ ”汪洋提议，省内相关单位对这类活动是不是可以简约一点，不那么铺张。

对此，他还谈起一些自身看到、体验到的现象。“现在下去吃自助餐，当然比以前吃围餐有改进， 但自助餐搞这么多菜， 大家都怕搞得不好被说这个地方接待不周，但如果要大家吃得好，又不使血压高、血脂高、胆固醇高， 这才是水平呢！ ”汪洋笑称。

汪洋还提到， 有些人提出下去看现场， 一路上都竖很大的牌子，“牌子大的不得了，花了不少钱费了不少事，就为了领导来看一看。”他说，关键不在花这个钱， 而是给老百姓不好的印象， 这样折腾，上行下效，层层折腾，会搞得风气不好。“我们执政久了，慢慢对这种现象见惯不怪，（其实）我们应该想想，当年是怎么样的，现在怎么成了这样？ 凡事越来越铺张，越来越繁琐。”

对于干部下乡访贫问苦，汪洋也进行了相应的提醒， 他说： “年关要到了，大家都要去访贫问苦，但不能忘记这种形式所承载的实际内容，否则这种形式就变成了形式主义，甚至成为一些领导上电视的渠道。我知道，有些还提前安排好能说会道的贫苦户，然后在电视里就把政府的工作都表扬一遍，这是不妥的。我建议，领导干部利用年关下到困难群众家里搞调研，了解一下困难群众有哪些需要解决的问题，在看和问的过程中看到普遍问题，并找到解决问题的办法。”

起草重要决定加强班子建设

羊城晚报讯记者薛江华、马海洋报道：3 日下午，省委常委、组织部长李玉妹作了关于《中共广东省委关于加强领导班子建设若干问题的决定》（讨论稿）的起草说明。

李玉妹说，《决定》的起草过程非常不易，经过深入调查研究、认真起草文稿、广泛征求意见、反复修改完善四个阶段。起草小组成员赴江苏、上海等地实地考察，学习借鉴他们加强领导班子建设的成熟经验和有效做法，并先后召开了三场座谈会，广泛听取意见。汪洋对于起草工作也十分关心， 于去年10月27 日作出重要批示：“要注意通过对换届后班子的分析，有针对性地提出解决领导班子建设存在的突出问题，措施要有‘干货’，的确有助于解决问题。”

李玉妹透露，《决定》起草广泛地征求了意见，初稿形成后，连续召开了四场座谈会，征求部分组工干部、专家学者、“两代表一委员”和基层党员干部等的意见和建议。据统计，共发出征求意见稿325 份， 征集到意见建议675 条，采纳253 条。《决定》经历多次反复修改完善。起草过程中，汪洋同志先后四次对决定稿的框架、内容、标题等提出明确要求，并两次亲自修改。决定稿的整个起草过程历时近3 个月， 七易其稿，形成了现在提交省委全会的讨论稿。

记者观察

更加开放的省委全会

参加省委全会报道不是第一次了，每次都有欣喜发现。先从媒体自身说起，盘点这三年来的省委全会，不难发现，媒体是一年比一年重视，这从报名人数的逐年递增上就可略见一斑。

为何进入到省委会场的记者人数能够逐年增长？ 这还和省委的开放有关。

在会场走来走去是媒体的“专利”，参会的省委委员和代表们会风超好，在汪洋书记做报告的时候，会场安静有序，鲜有人走动。直到书记念完报告，才陆续有与会代表站起身来，他们稍事休息，但都不会停留过长，很快便返回会场。

会上安静，会下活跃。广东省社会科学院的梁桂全院长在会后就被媒体逮住了，他没有拒绝，认真地聆听和回答每个记者的问题。还有那些来自基层的代表们， 他们虽然普通话说得不够好，但都很认真地对待媒体记者，勇敢表达。这是一次开放的全会，也必定是一次成功的全会。（薛江华马海洋）