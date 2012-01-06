贾康称广州南京今年或实施房产税试点

昨日，在网易房产等联合举办的第二届中国房地产新年峰会上，专家一致认为2012年仍将是政策年，开发商代表一致看空今年楼市。其中财政部财政科学研究所所长贾康指出，广州、南京一类大城市及一些中西部的二三线城市都不排除今年跟进房产税实施的可能。

房产税试点或扩大到广州

贾康认为，目前上海和重庆已经进行了房产税的改革试点，虽然很多媒体声音都对此有所不满，认为对房价的影响、对税收的影响都是微乎其微，没达到原先预计的效果。但实际情况是，目前的状态都是处于试运行阶段，覆盖的范围比较小，所以才没有产生太大的效果。但这个制度框架对今后几十年的影响是巨大的，会慢慢地打造成地方政府重要的支撑。

另外谈到房产税试点范围的扩大，贾康表示未来类似广州、南京这样的大城市跟进的几率会比较高。另外由于受重庆影响，中西部城市对此的积极性很高，如宁夏吴忠市等的也是有较高的几率作为第二批的试点城市。

另外，贾康并不认为像有的部门暗示的那样，中国金融系统可以承受房价50%的下调，就是所谓的压力测试得出的结论。他认为如果将全中国的区域合在一起，休想按照30%以上的房价回调考虑新政，根本没有这样的承受度。

此外，住建部政策研究中心主任秦虹表示，2012年的楼市宏观调控还将持续，目前中央政府并不希望将住房市场培育成为新的投资品市场。而对于业界对于未来调控力度不放松而影响了部分刚性需求的疑虑，秦虹认为，房地产调控没有影响到刚性需求和首套房的需求，房地产政策的核心是抑制投资和投机性需求，这在长期来看也是有必要的。

房价还未降到位

在本次峰会上，全国工商联地产商会会长聂梅生分析认为，2012年楼市调控不放松，是因为2010年主要大中城市房价涨得太多，虽然今年在如此严厉的调控下，只有四个城市变成了负增长，真正的下降。聂梅生分析去年12月份十大城市住宅同比价格指数谈到，并没有一些业内人士所说的10%或者是20%的下降。

“虽然房价涨幅回调了27%，但房价还上涨了0.81%，例如深圳和广州等城市就还未出现负值。因此涨幅回调27%并不等于房价回调了27%，这是必须要告诉大家的真实情况。”聂梅生坦言。聂梅生也指出，中国的房价应该涨不超过GDP，降不低于CPI。