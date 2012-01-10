郭树清：将解决新股发行价过高问题

去年11月10日，郭树清亮相国际金融论坛

证监会主席郭树清在8日召开的全国证券期货监管工作会议上部署了证监会新一年的工作，称将继续深化发行体制改革，以公开透明为核心加强市场制度建设。

发行体制改革列首位

郭树清在此次讲话中，将深化发行体制改革列在其部署的五方面工作的首位。他指出，将继续深化发行体制改革，其中包括完善新股价格形成机制，改革股票承销办法，使新股定价与发行人基本面密切关联。完善预先披露和发行审核信息公开制度，落实和强化保荐机构、律师、会计师责任。

股票发行体制改革是目前市场最为关注的领域。此前国务院总理温家宝在全国金融工作会议中提出要促进一级市场和二级市场协调健康发展。证监会主席助理朱从玖在上周末一次论坛上着重提到“新股热”的危害和应对措施。

此外，在谈及调整资本市场结构时，郭树清还指出，将进一步改善股票市场价格结构不合理状况，切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差公司股票问题。以2011年为例，当年上市新股282家，其中27%首日破发，到年底已有三分之二的新股低于发行价。

在郭树清此次提及的措施中，完善预先披露实现已经从今年开始在证监会日常工作中得到改进。而朱从玖此前提及未来在股票承销改革中将引入存量发行的方式抑制新股投机。

未来将强化分红约束

证监会此次也提出，将以公开透明为核心加强市场制度建设。分红制度也是其中之一。

郭树清在发言中指出，督促上市公司明确对股东的回报，加强对其红利分配决策过程和执行情况的监管，强化对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务公司的监管约束。推行上市公司分类管理制度。