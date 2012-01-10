郭树清：将解决新股发行价过高问题

去年11月10日，郭树清亮相国际金融论坛
证监会主席郭树清在8日召开的全国证券期货监管工作会议上部署了证监会新一年的工作，称将继续深化发行体制改革，以公开透明为核心加强市场制度建设。
发行体制改革列首位
郭树清在此次讲话中，将深化发行体制改革列在其部署的五方面工作的首位。他指出，将继续深化发行体制改革，其中包括完善新股价格形成机制，改革股票承销办法，使新股定价与发行人基本面密切关联。完善预先披露和发行审核信息公开制度，落实和强化保荐机构、律师、会计师责任。
股票发行体制改革是目前市场最为关注的领域。此前国务院总理温家宝在全国金融工作会议中提出要促进一级市场和二级市场协调健康发展。证监会主席助理朱从玖在上周末一次论坛上着重提到“新股热”的危害和应对措施。
此外，在谈及调整资本市场结构时，郭树清还指出，将进一步改善股票市场价格结构不合理状况，切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差公司股票问题。以2011年为例，当年上市新股282家，其中27%首日破发，到年底已有三分之二的新股低于发行价。
在郭树清此次提及的措施中，完善预先披露实现已经从今年开始在证监会日常工作中得到改进。而朱从玖此前提及未来在股票承销改革中将引入存量发行的方式抑制新股投机。
未来将强化分红约束
证监会此次也提出，将以公开透明为核心加强市场制度建设。分红制度也是其中之一。
郭树清在发言中指出，督促上市公司明确对股东的回报，加强对其红利分配决策过程和执行情况的监管，强化对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务公司的监管约束。推行上市公司分类管理制度。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|