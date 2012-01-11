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王岐山：希望美方慎用贸易救济措施

2012-01-11 09:41 来源：上海证券报 评论(0)T|T

国家主席胡锦涛特别代表、国务院副总理王岐山10日在北京与美国总统奥巴马特别代表、财政部长盖特纳举行工作会谈。王岐山说，中方愿与美方一道，进一步深化经贸、投资、金融、基础设施等各领域合作，促进两国经济增长和就业增加，不断增进两国人民福祉。希望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展。

双方还就欧洲主权债务危机、国际经济规则和标准改革等共同关心的问题交换了意见。

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