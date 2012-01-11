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丹麦首相表示对金融交易税持谨慎态度

2012-01-11 17:49 来源：中广网 评论(2)T|T

据经济之声《天下财经》报道，欧盟轮值主席国丹麦的首相托宁－施密特１０号表示，丹麦只会在不影响经济增长和就业的前提下接受在欧盟范围内征收金融交易税。

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