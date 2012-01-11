盖特纳访华游说 欲邀中国石油围堵伊朗

图为美国财政部长盖特纳。资料图

冯迪凡

昨夜，肩负多重任务的美国财长盖特纳，乘专机降落到北京机场，开启中日之行。其中一个备受关注的目的在于，寻求中日这两大伊朗石油进口国在制裁伊朗问题上的支持，并同中方有关部门探讨金融制裁的技术性问题。

与此同时，在美国大选年的特殊背景下，人民币汇率、贸易争端等中美经贸问题也会变得愈加敏感。

经贸问题老生常谈

昨日，盖特纳按计划同中国国务院副总理王岐山举行工作晚宴，此后他将在今日接受中国国务院总理温家宝、中国国家副主席习近平以及中国国务院副总理李克强的会见。

盖特纳此行是继美国国务院负责亚太事务的助理国务卿坎贝尔访华后，年内第二位美国高官到访中国，前者访华体现了美国对中国在东北亚安全问题上的战略重视，盖特纳此行则欲为美国大选年的中美经贸关系走向定调：奥巴马政府希望中方在选战年作出更多承诺。

在2011年中，美国参众两院对奥巴马政府在人民币汇率以及中美贸易争端方面的解决速率与方式均不满意。在2011年岁末，美国财政部第六次发布半年度汇率报告，未将中国列入汇率操纵国，但在其评价中，依然称中国的人民币被低估，而美国将“敦促中方政策改革，实现更大的汇率灵活性”。