戴相龙建议有条件养老金可按一定比例投资股票

全国社保基金理事会理事长戴相龙14日在中国经济年会上表示，建议有条件的养老金按一定比例投资股票。他强调，可入市投资的养老金指具有储备、积累、稳定滚存性质的养老基金，而不是现收现付的养老金。

戴相龙表示，我国应借鉴印度等国引进外资投资国内股票市场的经验，逐步扩大QFII（合格境外机构投资者）的投资额度，直到淡化和取消数额控制，最后只对全体和单个境外投资机构、投资人投资国内单个上市公司的比例作出规定，并在交易中自动执行。

他表示，未来我国要显著提高金融对实体经济的服务水平和国际竞争力，应发展直接投资，提高社会资本形成能力，促进企业降低资产负债率。

他表示，养老金入市并不意味着要全部投资股票，而只是小部分投资股票。养老金投资股市应坚持长期投资、价值投资、责任投资，客观上有利于股市稳定，而不是被动托市、救市。欧美国家类似养老金的资金早已进入股市，有的投资比例达全部运营资金的一半，投资收益率从长期看较高。全国社保基金从2003年开始投资股票，规定的投资比例最高为40%，一般情况下占30%左右，股票投资收益贡献率约为50%左右。

他认为，成立专门机构集中投资运营一部分滚存社会基本养老金并按一定比例投资股票是促进基本养老金保值增值的势在必行的措施。对于“提振股市信心”，他认为，我国股市管理正在逐步完善，引导养老金进入股市本身就是完善股市的有效措施。

戴相龙建议，国家统计局、工商总局等应每年联合发布社会资本报告，公布不同地区、不同产业实际资本的变动和资产负债率变化。积极发展股票、债券、基金融资，扩大直接融资比例。

他建议，在试点的基础上制订《银行控股公司条例》，将我国几个超大型商业银行办成银行控股公司，通过跨业投资，成立保险、证券附属公司，提高对我国跨国企业集团和国内大型企业集团的综合服务水平。继续发展大中型银行，支持大中型企业发展。坚持发展合作金融，加强对小微企业服务。他建议，至少在10年内不要再将农村信用社集中改制为商业银行。