韩正：今年上海房地产调控力度不减

上海经济转型必须减少对房地产的依赖，这一坚定信念将在具体行动中继续予以体现。上海市市长韩正在“两会”结束后举行的中外记者招待会上表示：“今年上海对房地产市场的调控力度不减、政策不变。”
“去年的房地产调控，应当说取得了一些积极的进展，特别是在商品房的房价方面，去年7月份是止涨，到10月份开始略有下跌。”韩正称，“但这些成果还不稳固，只是初步的。”
“有一个事实我们应当承认，就是上海的房地产市场的住宅价格太高了。”韩正表示，今年房地产市场的调控力度不减、政策不变，要继续加大力度，把房地产市场调控好。
与此同时，上海也将加大力度推进保障房建设，进一步降低共有产权房的准入门槛。
韩正进一步表示，如何降低共有产权房的准入门槛，也是上海市委、市政府去年下半年以来一直在考虑的问题。“现在我们执行的标准是家庭人均可支配收入3300元，”韩正说，“这次‘两会’上，提出了大幅度提高收入标准和降低门槛。我们现在提出的方案，从现在的人均家庭可支配收入3300元，准备提高到5000元。”
“这个幅度是很大的。如果是家庭人均可支配收入5000元，夫妻两个、一个孩子，5000元的标准，乘三除二，就是夫妻俩平均月收入在7500元以下，就可以进入到共有产权房的申请的行列，”韩正称，“这样可以大大地增加我们共有产权房的覆盖面，使很多工薪阶层和青年人能够进入到我们的保障体系之中。”
韩正表示，这一政策有望在今年一季度正式实施，接受新一轮共有产权房的登记。同时，上海还将调整普通商品房的标准。
“经过有关部门的测算和听取各方意见，我们今年打算内环线以内调整到330万/套以下，内外环之间调整到200万/套以下，外环外调整到160万/套以下，”韩正说，“这个方案经过反复测算，专门进行了讨论，也将会在一季度正式实施。”
坚持房地产市场调控和推进保障房建设，也是“两会”期间代表、委员们热议的话题。上海市人大代表刘兴宗“两会”期间提交的一份书面意见中就指出，伴随着保障房建设推进速度加快，上海还缺乏与保障房相关的法律、法规。
刘兴宗建议，应该通过法律、法规来明确各部门在推进住房保障工程中的具体责任，规范保障房的分配、运营、流转等各个环节。针对虚假申报、骗购骗租、转租转售、闲置浪费保障房等行为加大惩罚力度，追究其法律责任。
韩正在上述记者招待会上还表示，上海要进一步探索和深化改革，利用农村的集体建设用地建设面向社会的公共租赁房。
“从制度上和规则上，允许农村的集体用地通过各种方法的流转，进入到面向社会的公共租赁房建设，我觉得这项工作推进以后，对于大量的、在一般企业工作的工薪阶层和外来务工人员，对他们来说是一个福音。这项工作会按照已经批准的方案加快推进实施。”韩正称。
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