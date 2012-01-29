拉米：中国下一轮海外投资将遇更多干扰

世界贸易组织(WTO)总干事帕斯卡尔·拉米(Pascal Lamy)在达沃斯世界经济论坛上警告说，中国下一轮海外投资将会遇到更严重的政治因素干扰。他同时表示，西方对中国存在偏见。
拉米表示，西方人认为每个中国商人背后都站着一位中国官员，他们认为中国人到处掠夺资源，是殖民主义者，中国还偷盗他们的技术，他们认为中国并不按规则出牌。
拉米说，美国奥巴马政府也责备中国违反全球贸易规定，因过度保护国内公司与工人而让海外竞争者处于下风。而这些都是中国贸易快速发展中出现的问题。
拉米警告称，中国下一轮海外投资将会遇到更严重的问题，“随着中国在海外投资越来越多，中国将受到更多政治因素的干扰。贸易问题还好办，因为有规则，但投资问题就很复杂，不是守不守规则的问题，因为投资本来就没有规则。”
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