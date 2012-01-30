温家宝:大力整顿金融秩序 严打高利贷和非法集资

总结经验 明确方向 不断开创金融工作新局面

温家宝

过去五年，是国际金融危机发生、蔓延、深化的五年，国内外经济形势极为复杂严峻。我们见事早、判断准、行动快，及时果断实施一揽子计划，成功应对百年一遇的国际金融危机冲击，保持了经济社会大局稳定，避免了现代化建设进程出现大的波折，为长期可持续发展奠定了坚实基础，明显提升了我国的国际地位和影响力。我们所采取的重大举措，无论从当时和现在看，还是从长远看，都是必要的、正确的，取得的重大成就世所公认。当前，我国经济保持平稳较快发展，呈现增长较快、物价趋稳、效益提高、民生改善的良好态势，金融体系稳健运行，经济社会发展的基本面和长期向好趋势没有改变，我们完全有信心、有能力、有条件推动经济发展迈上新的台阶。

应对国际金融危机，关键是把自己的事情办好，做好金融工作至关重要。回顾总结过去五年的金融工作，切实做好今后一个时期的金融工作，具有十分重要的意义。

一、充分肯定金融工作取得的成绩

近年来，我们按照党中央、国务院的重要决策和部署，坚定不移地继续推进和完成一系列具有里程碑意义的重大金融改革，不断完善金融宏观调控，加强金融监管，提高驾驭复杂经济金融局面的能力，积极稳妥处置金融领域重大风险隐患，全面提升金融业对外开放水平，我国金融业发生了新的历史性变化。

(一)深入推进金融机构特别是大型商业银行改革，金融业综合实力和抗风险能力显著提升。亚洲金融危机后，一些舆论认为，我国大型商业银行已经处于“技术性破产”状态。我们背水一战，果断推动大型商业银行股份制改革，按照核销损失、剥离不良、注入资本、公开上市四个步骤，在国家财政支持下，结合各家银行的实际情况，精心设计，稳步实施，工、农、中、建、交等国有控股商业银行实现在上海和香港两地上市。通过改革，大型商业银行脱胎换骨，面貌焕然一新，公司治理逐步健全，风险管控能力和盈利能力显著提高。

全面深化农村信用社改革。过去多年，农村信用社曾面临很大的困难和金融风险。我们按照明晰产权关系、强化约束机制、增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责的总体要求，对农村信用社进行了全面改革。鼓励各地农村信用社根据实际情况选择产权模式和组织形式，国家给予财政补贴、税收减免和借款支持，并将管理和风险处置责任交由省级政府负责。改革后，农村信用社的历史包袱和风险隐患得到有效化解，服务“三农”的主力军作用显著增强。2011年9月末，农村信用社(含已转制的农村商业银行和农村合作银行)不良贷款率下降为5.7%，资本充足率提高到9.6%；涉农贷款余额4.5万亿元，占全部金融机构涉农贷款的比重达到32.2%。

我们按照分类指导、一行一策的原则，稳步推进政策性金融机构改革。深入开展证券公司综合治理，有效化解行业性重大风险，证券公司走上规范发展轨道。大型国有保险公司基本完成改制，部分已成功上市。村镇银行等新型农村金融机构建设有序推进，股份制商业银行等其他各类金融机构改革发展都取得明显成效。

通过采取一系列重大改革举措，我国银行业、证券业、保险业快速发展，资产质量显著改善，盈利状况持续向好，风险抵御能力和服务经济社会发展的能力明显增强。2011年11月末，我国金融业总资产达119万亿元，比2006年末增长149%。其中，银行业总资产108万亿元，证券业总资产4.7万亿元，保险业总资产5.8万亿元，分别比2006年末增长146%、181%和196%。2011年9月末，商业银行资本充足率12.3%，比2006年末提高5个百分点；不良贷款率0.9%，比2006年末下降6.2个百分点。

(二)健全分层有序的金融市场体系，特别是彻底解决了长期困扰资本市场发展的股权分置问题。股权分置是我国股票市场建立初期遗留的最大难题，一直制约股票市场健康发展。2005年，我们下决心启动股权分置改革，按照尊重市场规律，有利于市场稳定和发展，切实保护投资者特别是公众投资者合法权益的总体要求，采取统一领导、分散决策的办法，积极稳妥、循序渐进推进改革，目前已顺利完成。这项重大改革实现了非流通股在股票市场的逐步流通，理顺了两类股东的利益机制，创造性地解决了历史难题，推动了股票市场的转折性变化。股票市场功能不断健全，有力支持了大型金融机构改制上市，支持了一大批国有骨干企业和民营企业的投融资活动，推动了基础设施、支柱产业和高新技术产业快速发展。2011年末，沪深两市上市公司2342家，总市值21.5万亿元。我们还积极创造条件，把握时机，推出创业板、股指期货、融资融券，丰富市场功能，完善市场运行机制。

我们积极稳妥发展各类金融市场，全面推进货币、债券、期货、保险、外汇和黄金等市场建设。债券市场规模迅速扩大，2011年末，各类企业债券余额达4.9万亿元，位居世界前列。期货市场稳步发展，覆盖农产品、金属、能源、化工和金融等领域的期货品种体系初步形成。保险市场快速发展，2011年前11个月保费收入1.3万亿元，是2006年同期的2.6倍。外汇市场交易主体增加，产品不断创新。金融市场基础设施不断完善，支付清算体系效率明显提高。我国已基本形成功能相互补充、交易场所多层次、交易产品多样化的金融市场体系，配置资源和服务实体经济的能力不断增强。

(三)稳步推动人民币汇率形成机制和利率市场化改革，人民币国际地位明显提升。2005年7月21日，我们按照主动性、可控性、渐进性原则，启动人民币汇率形成机制改革，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。在国际金融危机冲击十分严重的时候，我们保持人民币汇率基本稳定，不参与竞争性贬值，为抵御危机冲击、促进全球金融稳定和经济再平衡发挥了积极作用。我们始终坚持平稳释放升值压力，保持人民币汇率处于相对合理水平，将负面影响降到最低。截至2011年11月末，人民币对美元累计升值30.4%，实际有效汇率升值28.6%，目前人民币汇率呈现双向浮动态势。人民币汇率形成机制改革，有力促进了我国外贸结构、产业结构优化升级，促进了国际收支基本平衡，为推进人民币资本项目可兑换奠定了重要基础。经常项目顺差占国内生产总值的比重持续降低。我国与14个国家和地区签署了总额为1.3万多亿元人民币的双边本币互换协议，跨境贸易人民币结算金额达到2.6万亿元，人民币国际地位明显提升。这充分证明中央确定的汇改原则、策略是正确的，符合我国国情和国家利益。

我们有序推进利率市场化改革，放宽了人民币贷款利率上限和存款利率下限，放开外币存贷款利率，建立货币市场基准利率体系，利率在优化资源配置和货币政策传导中的作用进一步显现。

(四)加强和改善金融宏观调控，有力促进了经济平稳较快发展。我们坚持正确把握金融宏观调控的方向、力度和节奏，综合运用利率、汇率、存款准备金率和公开市场操作等工具，促进货币信贷合理增长，调整优化信贷结构，较好地处理了金融支持经济发展、控制通货膨胀与防范金融风险的关系。特别是面对突如其来的国际金融危机冲击，我们果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，推动了我国经济率先企稳回升。随后又针对经济运行中出现的新情况新问题，适时调整货币信贷政策，并与其他政策协调配合，在保持经济平稳较快发展的同时，扭转了一度出现的物价过快上涨势头。我国金融宏观调控的科学性、前瞻性和有效性显著提高。

(五)不断提高金融监管的专业性和有效性，有力保障了我国金融安全稳定。我们立足基本国情，不断完善银行、证券、保险分业监管体制，加强金融监管协调。积极借鉴国际监管理念和标准，改进监管方式和手段，突出合规监管和风险监管，对系统性风险隐患早发现、早干预，监管的有效性明显增强。强化市场基础性制度建设，推动完善企业公司治理，金融机构和上市公司的规范运作水平得到提升。设立证券投资者保护基金、期货投资者保障基金和保险保障基金，初步建立市场化的风险救助机制。有效化解一些高风险金融机构的风险隐患，查处了一批内幕交易、非法集资、地下钱庄、洗钱等违法违规案件。我们提请全国人大常委会修订了保险法，修订了外汇管理条例，制定了证券公司监督管理条例、证券公司风险处置条例、期货交易管理条例，较为全面系统的金融法律制度基本形成。金融监管工作的强化，对维护国家经济金融安全、防范国际金融危机带来的风险，发挥了重要保障作用。

(六)不断深化金融对外开放，我国金融业的国际地位和话语权得到提升。十年来，我们全面履行加入世贸组织承诺，坚持“引进来”、“走出去”，大幅提高金融业市场开放度，有力促进了国内金融业经营理念、管理方式转变，提高了经营管理水平。在华外资金融机构规模扩大，中资金融机构境外市场业务稳步拓展。我们有序推进人民币资本项目可兑换，促进贸易投资便利化，取消强制结售汇制度，加强和改进外汇储备经营管理，拓展外汇储备运用渠道和方式。稳步推进股票市场、债券市场对外开放，实施合格境内机构投资者、境外机构投资者制度。我们还不断加强金融对外合作，积极参与国际经济金融治理机制建设。

在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，我国金融领域还存在一些突出问题和潜在风险，主要是：金融机构经营方式总体粗放，公司治理和风险管理仍存在不少问题，农村金融和中小金融机构发展相对滞后，金融体系有待进一步完善，一些领域风险隐患比较突出，金融宏观调控还有待改进，金融监管能力有待进一步提升，信贷政策与产业政策结合得还不够紧密，对实体经济的支持还不够及时有力，金融业的服务能力和水平与经济社会发展需要相比还有不小差距。特别要看到，国际金融危机没有结束，外部经济波动和金融市场动荡对我国经济金融的影响继续存在，甚至可能加大。我们必须增强忧患意识、责任意识，居安思危，努力把金融工作提高到一个新水平。

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