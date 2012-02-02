郭树清：增加机构投资者比重 鼓励养老金入市

■ 经过20多年的风雨历程，我国已建立起一个市值排名世界第三的股票市场，一个余额居世界第五位的债券市场，还有一个交易量名列前茅的期货市场。

■ 要大力推进行政审批制度改革，坚持市场优先和社会自治的原则，主动改变监管理念和方式，大幅减少事前准入和审批。

■ 鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重，积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市。

■ 要强化上市公司对股东的回报，切实加强对其红利分配决策过程和执行情况的监管，强化对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务公司的监管约束。

■ 加大对内幕交易、市场操纵、欺诈上市、虚假披露等行为的打击力度。

证券期货监管系统要全面贯彻落实党中央、国务院在中央经济工作会议和全国金融工作会议上作出的重要决策部署，牢牢把握资本市场服务实体经济的方向，坚持“稳中求进”的总体要求，积极稳妥地推进证券期货领域的改革开放，进一步优化资本市场结构，完善市场基础制度，强化市场透明度建设，加强和改进市场监管，推进我国资本市场持续健康发展，更好地服务经济社会发展大局。

2011年资本市场改革和监管工作取得显著成绩

过去一年，证券期货监管系统坚持以科学发展观为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策和部署，稳步推进改革创新和对外开放，切实加强和改进市场监管，证券期货市场保持了平稳健康运行态势。

首先，股票市场继续得到发展完善。全面落实新股发行体制改革措施，督促市场主体归位尽责，新股发行的市场约束有所增强。实施保荐项目问核制度，加强对保荐机构执业行为监管。完善发行审核监管工作，做好主板、创业板发审委换届与管理。2011年共有282家企业在A股市场首发上市，220家企业实施股权再融资，全年融资总额5073亿元。

第二，债券市场的统一规范迈出坚实步伐。将债券融资审核与股权融资审核相分离，优化债券审核机制与流程。启动创业板公司非公开发行公司债券。全年上市公司债券融资1707.4亿元，创历史最高记录。加强与发改委、人民银行的联系协调，相关部门之间在市场准入、信息披露、投资者适当性安排和风险防范等多个方面形成广泛共识。截至2011年底，我国全部公司类信用债余额约4.9万亿元，在世界上排名估计居第三位。

第三，期货市场改革创新焕发出勃勃生机。成功推出铅、焦炭和甲醇3个商品期货新品种。修改完善天然橡胶、燃料油、棕榈油等已上市期货合约和交割规则，试点铅、黄金等期货品种套保制度改革。铜、铝期货保税交割试点进展顺利。推动合格境外机构投资者(QFII)、信托公司参与股指期货市场。建立期货品种功能发挥评估指标体系并进行首次评估。启动期货市场历史账户清理和规范工作。

第四，继续大力推动上市公司质量提升。督促上市公司完善公司治理和决策机制，明确回报规划和分红政策，增强红利分配透明度。修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定。推动部分改制上市公司整体上市，136家重点公司中有92家完成整改。规范并购重组行政审批工作，公开审核标准，完善审核流程，提高审核质量。全年核准上市公司资产重组69项，交易金额2369亿元。稳步推进上市公司退市制度改革，拟定《关于完善创业板退市制度的方案》并向社会公开征求意见。

第五，努力促进各类投资中介机构规范健康发展。加强证券公司风险监控，组织开展全行业统一压力测试。支持符合条件的证券公司上市和并购重组。鼓励开展债券质押式报价回购和现金管理等产品创新试点。有序推进融资融券业务由试点转向常规，成立了证券金融公司。截至2011年11月底，109家证券公司表内总资产1.65万亿元，净资本4633亿元，净利润343亿元。实行基金产品分类审核，探索实施创新基金绿色通道审核机制。修订基金公司特定客户资产管理业务相关规定，扩大专户理财等私募业务试点。全年新设基金公司6家。截至2011年底，69家基金公司共管理基金915只，基金持股市值约1.29万亿元。完善期货公司分类监管指标体系，推出了期货投资咨询业务并核准47家期货公司业务资格。

第六，进一步加强市场法治和诚信建设。集中力量调查内幕交易案件118起，推动司法机关审判中山公用(000685)、天山纺织(000813)等大要案，有力震慑了内幕交易违法犯罪行为。在上市公司和证券期货监管系统，全面实施内幕信息知情人登记管理制度。严厉查处市场操纵、“老鼠仓”、虚假披露等违法违规行为，全年共调查各类案件209起，作出行政处罚决定与市场禁入决定68项，罚没款3.48亿元。按照国务院部署，稳步有序推进交易场所清理整顿工作。推动最高法院出台关于内幕交易等刑事案件、期货纠纷、证券行政处罚证据等的司法解释。推进资本市场诚信档案数据库升级，查询诚信记录已成为行政许可工作的必经程序。

第七，对外开放和国际合作取得新的突破。启动离岸人民币投资境内资本市场(RQFII)试点，批准9家基金公司、12家证券公司的业务资格。完成了境内投资港股交易所交易基金(港股ETF)的各项准备工作。新批29家机构合格境外机构投资者(QFII)资格，研究修订合格境内机构投资者(QDII)办法及配套规则，新批基金22只。积极支持企业境外上市融资，11家公司境外筹资113.2亿美元。与美国证监会、公众公司会计监察委员会就跨境执法和会计监管等问题进行谈判协商，与加拿大、澳大利亚监管机构开展跨境执法合作。