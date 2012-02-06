【意见】胡祖六：不要给老百姓不切实际的承诺

不要给老百姓不切实际的承诺，最后根本没有兑现，把公众的胃口调得很大，最后政府能兑现的话就是羊毛出在羊身上。我们给很多民众不切实际的许诺，过了五年、十年或不到二十年，我们会发生财政危机，那时候不像希腊了，可能会更加严重。

【编者按】

2012年2月4日—6日，在黑龙江亚布力召开的亚布力中国企业家论坛第十二届年会上，春华资本集团主席胡祖六发表讲话表示，不要给老板姓不切实际的承诺，最后根本没有兑现，把公众的胃口调得很大，最后政府能兑现的话就是羊毛出在羊身上。我们给很多民众不切实际的许诺，过了五年、十年或不到二十年，我们会发生财政危机，那时候不像希腊了，可能会更加严重 。

此外，胡祖六还表示中国经济减速主要不是欧债和出口的减速，都是在自己，比如内政，包括宏观调控、信贷控制、限购。然后加上改革的停顿，就是国进民退、营商环境、投资环境恶化，所以经济减速这是不可避免的。

以下是胡祖六主要观点：

经济减速主要源于内部的调整和改革

中国是全球经济的非常重要的一部分，全球金融危机、欧债危机对中国的经济都有影响，我们现在所面临的问题，包括第一个问题减速，我认为主要不是欧债和出口的减速，都是在自己，比如内政，包括宏观调控、信贷控制、限购。然后加上改革的停顿，就是国进民退、营商环境、投资环境恶化，所以经济减速这是不可避免的。前几年，特别是2009年，那种疯狂的刺激，有4000亿的财政，危机的发源地是美国、欧洲，中国只是受到一点波及，但是我们的药是最猛烈的，无 论是按绝对规模还是按GDP比重。我们受到的影响，但是你说吃点补药还可以，但是我们打的是激素，所以这个留下了很大的后遗症，这样子的话就被迫要宏观调 控、急刹车，所以我们现在有这种情况。减速已经是不可避免，而且已经成了现实，从数字可以看出来。

最大的挑战是理念的转变

关于危机，我记得十年前亚洲金融危 机，应该说中国是有负面影响，有出口的减速。但是取决于我们的响应，十多年前当亚洲金融危机爆发的时候，我们的出口还没有现在这么多，对欧洲出口比较 多，78%都是东南亚，所以亚洲危机中国是首当其冲，但是我们调整得比较好，有很多改革，最终来说我们是个赢家。这次的危机爆发，当然我们受到一些影响， 但是我们的响应是加剧了中国的结构问题，所以我们并没有成为赢家。我最担心对于我们的打击可能比十年前要严重，这个严重并不是因为我们出口受影响，也并不是因为别的资本流动。主要是我们从理念上面有一个根本的改变，我们现在还是一个转轨经济，现在是小平南巡20周年，现在走了一半还不到就开始质疑市场经济的制度。

金融危机爆发和欧债问题，都是市场经济的根深蒂固的结构问题，这是完全错误的。市场主义有很多优越性，但从来没有说优越性是稳定的，恰恰从创立二 百多年来都是很动荡的，包括危机。市场经济的危机几乎每三年、五年就来一次。而且二十世纪的大萧条比这次严重得多，也挺过来了。昨天大家的判断比较好，这 次危机爆发以后，我们以为西方经济完全破产了，不可救药了，我们完全低估了他们的调整能力，西方的经济很好了，中长期的问题现在已经比中国好很多，也就这 么几年，调整得非常快。就在我们飘飘然、得以的时候，我们的改革进行了几年之后，我们的问题更加严重，更加难以理顺。

不要给老百姓不切实际的承诺

针对要不要救欧洲的问题，也不是救欧洲，在危机之前好多经济学家都说央行要多持欧债，因为我们对美元很不看好，就是在金融危机之前。本来3万亿的外债储备要有资产配置，既能够给他们雪中送炭，也能够帮助我们的资产配置，我们没有考虑，放弃了这个机会，这也是我们对危机响应或危机发生之后做得不太好的地方。

再看欧债，希腊、爱尔兰、葡萄牙和意大利都是财政问题所引起的。就是政府、民众，当然他们选民的一种许诺，最后没有办法兑现。

我觉得我们也是有很大的启发，这两年政府给老百姓很多不切实际的许诺，以人为本也好，和谐社会也好，当初很好听，但是有没有兑现呢？根本没有兑现，所以把公众的胃口调得很大，最后政府能兑现的话就是羊毛出在羊身上。我们给很多民众不切实际的许诺，过了五年、十年或不到二十年，我们会发生财政危机，那时候不 像希腊了，可能会更加严重。

（根据凤凰网财经亚布力中国企业家论坛第十二届年会文字实录整理，有删节）