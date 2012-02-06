吴晓灵:放宽信贷准入门槛 加大贷款利率下浮幅度

全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵

全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵4日在亚布力中国企业家论坛第十二届年会上表示，中国企业目前普遍感到自己缺钱，但中国并不缺钱，缺的是对钱的配置渠道。她表示，要解决这个问题，最主要的任务应该放宽信贷市场的准入门槛，而今年还可以考虑加大贷款利率下浮的幅度。

吴晓灵认为，现在要解决融资难的问题，最主要的任务应该放宽信贷市场的准入门槛。她建议，放宽村镇银行发起人的村镇限制，放开贷款公司股东资格限制，鼓励中资机构投资融资租赁公司，允许租赁公司吸收大额定期存款和发债金融。

吴晓灵还认为，中国经济往往扩张冲动更大，因而控制存款利率的下限往往比上限能更好地发挥市场配置资源的作用。由此她表示，今年可以加大贷款利率下浮的幅度。

此外，吴晓灵表示，认同利率市场化的改革方向，但利率市场化的顺序和重点可以进一步讨论。

目前，央行还在调控存款利率上限和贷款利率下限，控制了存贷款的利差。中国金融业丰厚的存贷款利差是他们获取利润的重要来源，因此备受外界关注。此外，央行在金融机构中对信用社贷款利率有2.3倍的控制，其他金融机构的贷款利率上限完全放开了。

吴晓灵认为，利率市场化第一步不是放开存款利率的上限，因为中小金融机构需要在一定利差保护下生存。“所有金融机构中，利差最高的是农信社和小型银行，其实这类机构盈利水平并不高。我们如果想打破在信贷市场上的垄断局面，就需要更多地培养中小金融机构，而中小金融机构恰恰需要在一定利差的保护下生存。”吴晓灵称。