温家宝广东重提小平讲话 进出口政策要保持稳定

二十年前，小平同志不顾八十多岁的高龄来到广东，讲了许多语重心长、发人深省、具有深远历史意义的话。他明确告诉我们，要坚持改革开放不动摇，不改革开放只能是死路一条。这些话我以为至今仍有强大的震撼力，而且有着巨大的指导意义。

温家宝：小平南方谈话至今仍有强大震撼力

来源：深圳电视台所属栏目：直播港澳台

改革开放必将贯彻整个现代化进程，只有改革开放才能走出一条中国特色社会主义道路，才能使我们的经济和社会发生更大的变化，给人民带来更多的实惠，我们的民族才能在世界民族之林昂起头来，坚强不倒。

——温家宝

1月31日，温家宝总理主持召开国务院第六次全体会议，决定将《政府工作报告（征求意见稿）》发往各地各部门征求意见。2月3日至4日，温家宝到广东省走访企业、村庄，考察人才市场和海关物流园区，召开座谈会，听取基层干部群众对政府工作的意见和建议。据新华社电

【改革开放】

重温小平南巡讲话

白云电气集团公司是一家大型民营企业，历经30余年，从广州市郊的手工打铁铺发展成为现代化的电气系统集成服务商。4日，温家宝来到这里考察。

看到白云电气的巨大进步，温家宝十分高兴。他对在场职工们说，没有改革开放就没有白云电气，也没有白云电气的今天；没有改革开放，就没有国家的发展和进步，也没有国家的今天。改革开放使中国发生巨大变化，不仅发展成为世界第二大经济体，而且各项社会事业和人民生活都取得巨大进步。二十年前，小平同志不顾八十多岁的高龄来到广东，讲了许多语重心长、发人深省、具有深远历史意义的话。他明确告诉我们，要坚持改革开放不动摇，不改革开放只能是死路一条。这些话我以为至今仍有强大的震撼力，而且有着巨大的指导意义。

当前我们面临的形势总体是好的，但世界政治经济形势变化非常剧烈，金融危机还在发展蔓延，国内经济一些体制上的问题，特别是不平衡、不协调、不可持续问题需认真加以解决，我们面临的挑战和困难不少，解决所有问题的关键依然是改革开放！

在经历三十多年改革开放的今天，我们要继续下定决心、鼓足勇气，毫不动摇、永不停顿地把改革开放推向前进，特别是要有针对性地做好改革开放的长期规划设计，继续大胆地试、大胆地闯。解放思想、实事求是，是我们长期坚持的根本思想路线。这一点不会变也不能变。

【村民选举】

农村办事要由农民作主

4日，温家宝来到广州市白云区江高镇水沥村。温家宝与四邻八村的农民座谈。江高镇大田村谢永科反映，有的地方村委会换届选举中，一些比较大的家族，还有“拳头比较硬”的人对村民选举有影响，不能把真正优秀的村民选进班子。

温家宝说，村民自治是村民委员会组织法规定的，是农民行使民主权利的重要形式，也是农村管理的重要形式。我们一定要保障农民的选举权利，坚定不移地做好村民自治和村委会村民直选。这是各级党委和政府的重要任务。做好村委会直选，最基本的是要有严格的法律法规和健全的制度，同时要有公开、公正和透明的程序。因为没有程序的民主，就没有实质的民主。应该看到，绝大多数群众是有眼光、有识别能力的。

我们反对利用贿选、家族势力操纵等不正当手段破坏和干扰选举，对这种行为应该依法依纪处理。

温家宝说，村里的事务要坚持由村民作主，一切相信农民，一切依靠农民，依靠村民自治搞好农村社会管理，这是唯一正确的道路。现在一些地方农民作主流于形式。对涉及农民切身利益的大事，有的乡村干部一开始说老百姓都是同意的，但后来闹起事来发现老百姓并没有同意。因此，农村办事要广泛听取农民意见，要由农民作主。这是大道理，要管一切小道理。