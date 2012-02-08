李克强：让保障房违规者付出高代价

据新华社电 6日，国务院副总理李克强主持召开保障性住房公平分配工作座谈会并讲话。他强调，要把确保公平分配放在更重要的位置，切实保障中低收入住房困难家庭的基本住房需求。

李克强强调，确保公平分配是关系保障性安居工程成败及可持续发展的“生命线”。

李克强指出，确保保障房公平分配，一是要通过提供小户型、齐功能、质量可靠的保障房和加快推进棚户区改造，保障中低收入住房困难家庭的基本住房需求，并为符合条件的新就业职工和外来务工人员提供稳定居所。二是要公正程序。准入、审核、轮候、分配、退出等方面的程序要严格规范，对保障房申请人、入住者的收入、住房、财产等情况全面审核、动态监测，使所有符合条件者都能公平公正地参加申请、轮候和逐步获得保障房。完善纠错机制，堵塞漏洞，使不符合条件者能够及时清退。同时各类程序又要尽可能简便，惠民便民。三是要公开过程。要坚持阳光操作，接受群众、社会和媒体全方位监督，做到全过程公开。

李克强强调，要探索完善保障房分配和质量管理的长效机制。近期，国务院决定对保障性住房分配和质量管理开展全面自查和实地督查，要通过自查和重点督查查找问题、总结经验、扶正祛邪。坚决查处骗购骗租、变相福利分房、以次充好、质量监管不到位、失职渎职等问题，让违法违规者付出高代价。

李克强说，要继续采取有效措施，增加普通商品住房供应。要继续坚持搞好房地产市场调控，巩固调控成果。