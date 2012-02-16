郭树清：蓝筹股显示出罕见投资价值

中国上市公司协会15日在京成立。该协会是经国务院批准、中国证监会作为业务主管部门的全国上市公司自律组织。证监会主席郭树清在成立大会上发表讲话时表示，协会要全面履行"服务、自律、规范、提高"的职能，帮助企业树立强烈的市场意识和回报股东的观念。

中国上市公司协会15日在京成立。该协会是经国务院批准、中国证监会作为业务主管部门的全国上市公司自律组织。证监会主席郭树清在成立大会上发表讲话时表示，协会要全面履行"服务、自律、规范、提高"的职能，与时俱进，求真务实，切实加强自身建设，帮助企业树立强烈的市场意识和回报股东的观念。监管部门将逐步推行上市公司分类管理制度。沪深300等蓝筹股显示出罕见的投资价值。

在成立大会上，郭树清和中国上市公司协会首任会长陈清泰共同为协会成立揭牌。中国人民银行行长周小川、中国银监会主席尚福林、中国保监会主席项俊波、财政部副部长李勇、国资委副主任黄丹华、监察部副部长崔海容、全国工商联副主席黄小祥、全国总工会副主席张鸣起，以及证监会部分党委成员、民政部有关负责同志、上市公司代表等300余人出席了成立大会。中共中央组织部、国家发改委、商务部、国税总局、人社部、公安部、科技部、工信部、社保基金理事会、中央汇金公司等单位的有关领导也到会表示祝贺。

郭树清说，"十二五"时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。成立中国上市公司协会，必将推动上市公司不断改进和完善其公司治理结构，更好地带头实现科学发展，提升政府对上市公司的有效监管，促进资本市场体系的成熟和完善，对我国资本市场和经济社会发展产生重要而深远的影响。

郭树清强调，中国证监会高度重视发挥上市公司协会的作用，将和相关部委、地方政府一道，大力支持协会依法自主开展各项工作，充分发挥协会自律规范职能。协会要全面履行"服务、自律、规范、提高"的职能，与时俱进，求真务实，切实加强自身建设。具体来看，第一，要始终把服务放在第一位，寓自律和规范于服务之中；第二，要帮助企业树立强烈的市场意识和回报股东的观念；第三，从多方面采取措施推动上市公司做优做强；第四，通过培育市场文化来发挥自律规范作用；第五，强化公司治理的外部约束；第六，要强化上市公司社会责任建设；第七，要大胆探索各种符合实际的工作方法；第八，要切实加强协会组织建设，充分尊重会员实现会员自治。

他说，当前，我国上市公司在科技创新能力、核心竞争能力、个性化经营方式等方面与国际先进水平还有不小的差距。要把提高上市公司质量摆在更加突出的位置。大力推进市场化并购重组，支持上市公司主动实施结构调整与产业升级。监管部门和市场中介也将逐步推行上市公司分类管理制度，对运作规范、公开透明、符合国家产业政策导向的公司，在融资安排、并购重组审核、股权激励等方面给予优先支持，促进上市公司做优做强，使社会资金资源真正向优质上市公司集聚。

郭树清认为，目前的2000多家上市公司毫无疑问是中国最优秀企业的代表。相对于发达国家和地区来说，由于我国仍然处于工业化、城市化的高峰时期，这些公司总体上的成长潜力更大，而目前的估值水平平均只有15倍左右的市盈率。其中沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍，动态市盈率为11.2倍，显示出罕见的投资价值，这意味即时投资的年收益率平均可以达到8%左右。目前我国上市公司股票价格的平均水平，已经与欧美市场大体一致，比日本、韩国还低一些，与印度、巴西等新兴市场也十分相近。更重要的是，近一个时期以来，股价结构也趋于改善，绩优公司、蓝筹股票价格上升快于其他企业，新股发行价格过高的问题也有所缓解。

郭树清指出，在我国上市公司结构方面，仍有三个方面的机制尚不够健全。一是科技创新与资本市场的对接还很不理想。必须研究如何为处于不同发展阶段，特别是处于早期创业阶段的高新技术企业、小型微型企业提供股本和债券融资。二是农业食品与资本市场的关联还不那么紧密。农业和食品安全对国家和社会的重要性无须多言。但是我国的农业、食品工业及仓储运输业还非常落后，远远跟不上国民经济现代化的需要，面向"三农"的金融服务是关系全局的薄弱环节。在主动贴近"三农"的需求，开发出更多面向农业和农民的证券期货产品方面，改进空间还很大。三是社会保障与资本市场没有形成紧密的相互促进作用。目前我国还没有建立起这种稳定坚固的经济金融关系。在这个领域应当也能够大有作为。

周小川在致辞中表示，经过多年的培育和发展，我国上市公司规模大幅增加，盈利能力不断增强，行业结构持续优化，公司治理水平不断提高，已经成为国民经济发展的重要力量。上市公司不仅承担着推动我国经济发展和社会进步的责任，而且还是转变经济发展方式的重要力量。中国上市公司协会的成立，对于不断提高上市公司的质量将发挥积极的作用。

民政部部长李立国在书面致辞中说，上市公司是我国资本市场的核心主体，在我国国民经济和社会发展中具有重要的作用。经过多年的发展，上市公司的整体资产规模迅速壮大，投资者数量快速增加，加强证券市场的规范管理，强化上市公司的自律意识显得尤为重要和紧迫。中国上市公司协会的成立，适应了市场规模扩大，创新步伐加快等新形势的需要，对于完善我国资本市场监管机制，加强行业自律管理，优化上市公司结构和培育市场主体有重要的推动作用。

中国上市公司协会首任会长陈清泰在讲话中说，上市公司协会是在面临进一步完善社会主义市场经济体制的情况下，在聚集重大改革成果的资本市场范畴设立的新型自律组织，将按照现代社会中间组织的标准和要求，以创新的思维践行协会的宗旨，努力把上市公司协会办成去行政化的、真正意义上的社会中间组织。

在成立大会上，中国船舶董事长谭作钧、新希望董事长刘永好作为会员代表做了发言。

在此前举行的中国上市公司协会第一次会员代表大会上，通过了《中国上市公司协会章程》等文件，选举产生了第一届理事会和第一届监事会。在召开的第一届理事会、监事会上，选举产生了协会第一届常务理事会以及协会领导人。陈清泰当选为会长。

经济合作与发展组织、欧洲发行人协会、德意志交易所、香港交易所、亚洲公司治理协会等境外机构以及中国资产评估师协会、中国证券业协会、中国期货业协会等境内组织，也对中国上市公司的成立表示祝贺。来自证监会系统各单位负责人及有关协会负责人也出席了成立大会。