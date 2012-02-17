郭树清履职百天 五度喊话长期资金入市

如果推举资本市场首席营销员，或许非证监会主席郭树清莫属。2011年10月底上任以来的三个半月，他已不失时机的五度喊话，推广资本市场，吸引机构投资者。

“以美国为例，尽管经历了世纪性的金融危机，目前全部养老基金仍然高达16万亿美元，相当于国内生产总值的1.1倍，另外还有国家政策鼓励的个人养老储蓄计划资金4万亿美元。资本市场和社会保障互惠互利、共同促进的效果非常显著。目前我国还没有建立起这种稳定坚固的经济金融关系，在这个领域我们应当也能够大有作为。”

2月16日，郭树清有关养老金等长期资金入市的表态，再次引发市场关注和热议。

15日，出席中国上市公司协会成立大会的郭树清，在阐述目前资本市场三方面机制不够健全时指出，社会保障与资本市场没有形成紧密的相互促进作用。

郭树清首先举例说明欧美发达国家的社会保障体系与企业股本和金融市场 的紧密关系，随后指出我国在这方面可以大有作为。

“有一种误解，以为社保基金投资于资本市场，主要有利于股市，甚至是为了‘救市’，这是完全不符合事实的。实际上，两者之间是一种相互依赖、相互促进的关系。离开股票和债券市场，养老基金、住房公积金的保值增值很难实现，这是世界范围内的共同经验。”他强调。

事实上，履职证监会负责人以来的百余日，郭树清已不止一次提及相关话题。

据证监会网站公开的郭树清上任以来多次的公开讲话中，曾五度提及培育多元化投资群体，鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重，积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市等话题。

其中，郭树清还两度为养老金等长期资金的投资收益算账。

2011年12月17日，他在《财经》年会首度为长期资金算了一笔投资收益帐。2012年2月15日的最新表态中，则结合欧美发达国家的社会保障体系和目前蓝筹股的年收益率再次“精打细算”。

此次，郭树清的讲话中出现一组数据，“目前，估值水平平均只有15倍左右的市盈率。其中，沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍，动态市盈率为11.2倍，这意味即时投资的年收益率平均可以达到8%左右”。

他同时表示，目前，我国上市公司股价平均水平“与欧美市场大体一致”，“我国仍然处于工业化、城市化的高峰时期，我们这些公司总体上的成长潜力更大”。

《2011中国养老金发展报告》指出，我国养老金存在两大问题：一是收不抵支，二是收益率过低，过去十年养老金年均收益率不足2%，低于同期通货膨胀率，这意味着我国养老金在不断缩水。

有分析人士指出，相对而言，当前上市公司不仅回报率可观，而且坐拥“成长性溢价”，显示出郭主席用投资收益描述A股魅力，以数据说话引导养老金投资做科学决策的良苦用心。

上述分析人士认为，“出席当日活动的包括央行行长周小川——打通货币市场与资本市场隔阂的‘关键先生’，他这次为资本市场“路演”的机会可谓十分恰当。”

值得注意的是，随着郭树清多次“路演”，证监系统各部门也多场合传达类似观点。

郭树清2011年12月17日的讲话后，证监会曾召开新闻通气会，基金部有关负责人从基金部门的研究角度阐述目前对于长期资金运用研究及现有的社保投资管理机构的收益账。