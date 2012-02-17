薛蛮子：中国创业环境仅次于美国

著名天使投资人薛蛮子（资料图）
在昨日举行的首届新媒体创业大赛上，著名天使投资人薛蛮子表示，创业不能仅凭一腔热情。（沈玮青）
我觉得，目前在全世界，中国的创业环境仅次于美国。
对中国的创业者来说，有两个好处：第一，几乎每个创业者都能够找到比较正式的基金来审查他的项目，融资比较简单；第二，创业者失败了一次两次之后还能有机会，这个是在其他国家绝对没有的。在其他国家，基本上你玩过一次失败了，就没人敢再向你投资了。所以我觉得中国的创业机会非常好。
尽管创业环境好，我也希望每个创业者想清楚，因为你要花三年到五年的时间，甚至10年以上的时间才能做一件大事。随着移动互联网和社交化媒体的到来，比阿里巴巴、腾讯、百度更大的公司未来绝对可以产生，但这个公司是不是你的公司，绝对不是仅凭一腔热情就可以做到的。
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