习近平称中方不赞成唱空或做空欧洲 评:有助提振市场信心

导读：国家副主席习近平接受欧洲媒体采访，说中方不赞成唱空或做空欧洲。欧债危机胶着之际，都是谁在唱空欧洲？中国应该如何把握好援助欧洲的时机和策略？

据经济之声《央广财经评论》报道，在对爱尔兰进行正式访问前夕，国家副主席习近平18日接受了《爱尔兰时报》的书面采访。

在回答欧盟的重要性是否因欧洲主权债务危机下降的问题时，习近平表示，目前欧盟虽然遇到一些困难和挑战，世界上也不乏唱衰欧洲的声音，但欧盟在克服困难，战胜危机，维护和推进欧洲一体化成果方面有着高度的政治共识。中国不赞成唱空或者做空欧洲，因为我们相信，欧洲的困难是暂时的，欧盟和欧洲各国政府和人民是有能力、有智慧、有办法解决主权债务问题，实现经济复苏和增长的。

习近平强调，欧盟是世界上最大的经济体和中国第一大贸易伙伴，中国将继续以自己的方式支持欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织为解决欧债问题所作的努力。中国是欧洲各国应对危机、实现复苏可以借重的力量，是在国际多边事务中可以信赖的合作伙伴。

中国对欧洲抱以支持态度

接下来，中国将如何进一步援助欧洲？又该如何把握好援助欧洲的策略与深度呢？经济之声特约评论员、清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明教授发表他的看法，他认为现在欧债危机越来越严重，在这种情况下有些国家对欧洲的看法很悲观，而习近平作出这样的表态，表明了中国对欧洲采取的一种积极态度。

袁钢明：有的认为这可能是欧洲体制、欧元体制本身存在的问题，有的说是协调机制、协调行为不太好，或者是欧洲国家财政或者金融体制行为上、认识上存在一些问题，解决起来很困难；有的看法很悲观，认为这种情况下不应该参与欧洲各种各样市场买卖，比如说债券的买卖或者是各种各样的活动；有的还采取一些行动，在这种情况下抛弃欧债等等加重了欧债的危机。

在这种不同的声音中，包括一些悲观声音的情况下，习近平作出这样的表态，表示了中国在这方面的看法，以及采取的一种积极的态度，认为欧洲是有能力、有信心来解决这种问题。在此之前，温家宝和周小川都表示说中国要参与援助欧洲的行动，也表示中国高层领导人对欧洲整体上都表示了信心，中国这种信心是有依据的，也是能够帮助欧洲解决困难起到积极的作用，习近平这个看法是非常积极的、正确的，非常得好。