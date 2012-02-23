谢旭人：完善结构性减税 严控地方政府新增债务

财政部网站昨日刊登财政部部长谢旭人访谈称，今年将加强政府性债务管理，严控地方政府新增债务，稳步推进地方政府按核定规模发债试点。他同时强调将完善结构性减税政策。
自2010年开始，地方政府性债务风险受到普遍担忧。数据显示，截至去年年底，全国地方政府性债务余额10.7万亿元。去年和今年也是地方政府债务偿还高峰期，两年债务到期预计达4.6万亿元。
此前，银监会主席尚福林曾称，监管部门要高度重视潜在信用风险和流动性风险，要会同有关部门和地方政府，稳步化解地方政府融资平台贷款风险。
谢旭人此次表示，将综合施策、标本兼治，有效化解地方政府性债务风险。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，继续妥善处理存量债务。严格控制地方政府新增债务，坚决制止地方政府以各种形式违规担保承诺。继续规范地方政府融资平台公司管理。
经国务院批准，上海市、浙江省、广东省和深圳市自去年开始试点地方政府自行发债。此前社科院中国经济评价中心主任刘煜辉(微博指出，无论发债主体是谁，目前最重要的问题在于要对地方政府性债务的形成和扩张建立有效的治理模式，把地方债务管理起来，防止屡次出现失控的局面。昨日的刊文中，谢旭人称今年稳步推进地方政府按核定规模发债试点，将地方政府债务收支纳入预算管理。积极探索建立规范的地方政府举债融资机制。
此外，谢旭人强调今年将完善结构性减税政策。去年中国财政收入10.37万亿元人民币，首次突破10万亿，增长24.8%。各方减税呼声渐强。
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