史玉柱：杀20多岁吴英很可惜

浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审宣判，裁定驳回被告人吴英的上诉，维持对被告人吴英的死刑判决，依法报请最高人民法院复核。

巨人网络董事长史玉柱在微博中表示，“浙江姑娘吴英终审被判处死刑,啥情况我不了解。以前从事低买高卖商业活动，被灌投机倒把罪砍掉不少脑袋。现反思，砍得有点冤(股民全是投机倒把罪犯)。除暴力罪犯，现多数国家极少去砍脑袋，脑袋砍了没法再接上了。我国也奉行“少杀慎少”原则。再说了，一个20多岁漂亮女孩，就这么被砍脑袋，可惜啊！”

针对有人表示宣判死刑原因是“金融垄断”，吴英辩护律师张雁峰认为这是其中因素之一，律师圈曾私下流传银监会关注此案。除此之外，地方行政干预或也是死刑判决原因之一。