避免空心化要做很多功课

要价值链上升的空心化，不要实业衰败的空心化

中国银监会前主席 刘明康

不要小看“空心化”，一步一步，离我们渐行渐近了。空心化有多方面原因：经济增长速度告别两位数，很多领域供大于求，从制造业到服务业。

利润太少，诱惑太大。做制造业，做一些劳动密集型服务业的利润实在太少；看一下2011年的情况，很多行业利润惨到2%、3%，平均不到5%。当然有

些行业高歌猛进，像PE、银行。

我认为出路在于管理、创新和政策。其中有些误区要解决。

资本向效率最高、成本最低流动。日本讨论产业“空心化”很多年，空心化最终对日本有利，把企业搬到中国、马来西亚和别的地方。台湾也一样，

在李登辉时代，咱们批评人家，说把台湾产业搞空心化了。最后发现台湾保留原始开发，郭台铭跑到咱们这儿来了。利润苹果拿多少，代工企业拿到

1%、2%，台湾企业拿到3%、4%，更高一点9%，大部分外流。这种空心化必然发生。什么是“空心化”、什么不是，概念首先要明确。

劳动密集型的制造业、服务业要扶持。劳动密集型企业现在是什么情况，工资成本一定是上升的，以人为本，员工的利益要照顾，大家才能幸福。这

个市场你不做人家做，你不跟上就招不到人，这没有问题。

问题在哪里，中国出现结构性的劳动力短缺，还要交教育附加，培养出的研究生、博士生满天飞，这个不得了，但最后缺少高质量的技工。没必要那

么多高学历的人去工厂里做，他不想去，一个月3000多块钱，我就不会去，蓝领比白领价值就高在这儿。我们的培训应该像德国一样，中学就是中等

技工学校，这个人站出来工艺水平就比别人高，不需要武装那么多宏观的东西。这个观念要改变。

人的教育要改变，人的思想意识也要改变。我作为一个工人，同样能得到幸福，他作为一个PE，我和他没有什么大的区别。为什么香港公务员和新加

坡公务员比较稳定？你去跟他比？他和广东、湖南、香港制造业老板来比，都要好一点。

这牵扯到教育，牵扯到劳动用工制度。老板也没有办法，要求工人进来，好好地工作。这一定要从供给方面进行改革，提升劳动密集型制造业、服务

业的质量。看不到这一点，就业就上不去，是自绝生路。

现在原材料成本上升太快。这不完全是末端管理的问题，更重要的是，中间环节太多，物流效率很低，盲动非常厉害。

中间环节主要控制在政府平台和国营企业手里。像过路费、过桥费的问题。金融支持交通很多，这些路早就收回贷款本息100倍了，还在收费。要用这

些收费补后面吗？没有。要养很多人。人都有七大姑八大姨。这就是低效的东西。

最后不买国货，都跑到外边买，是因为我们生产成本比较低，但销售费用高。生产厂家是一个价，超市卖一个价。

要有自己的品牌，我觉得我们现在品牌不少，但品牌寿命太短了，就是没有品质的品牌太多。

我们要有自主创新的品牌，要更重视品质。品质的背后一定要强调革命性的创新。现在我们抄袭别人的东西比较多，革命性的创新很少很少。

这要靠我们自己创新的能力建设。创新的能力建设是需要帮助的。除了企业家精神，我觉得需要几方面帮助：第一，标准化。从产品标准到整个环境

、企业上下游配套，标准是明确的，才能放心投入；

第二，知识产权要保护。什么是创新，什么不是？还有国际标准跟国家标准对接的问题；

第三，创新一定要有税收支持。国外税收表面上企业所得税比25%高得很多，但实际对每个企业、法人实际税负比表面税率低得多。如果创新，一定免

税。我们要创新，一定也要有财税的支持，进行结构性的改革。

海外和我们税制很大的区别，首先创新免税退税。第二，如果有利润用于再投资，是退税的。第三，如果按市值计算是亏损，比如碰到2008年的情况

，原材料暴跌，会计准则计价的时候，可以一次性注销，逐年有利润逐年递减。这就造成韩国、日本跟我们做一样的东西，一样进口高价铁矿石，他

们的市场价可以比我们低。这不是开玩笑，你告他反倾销没用，他按市值成本计价。今天是什么价就挂什么价，亏的是老板的，政府讲你亏这么多，

以后逐年有利润逐年计提，十年提不完二十年，这是一个很大的区别。

还有个问题人家跟我们不一样，对劳动密集型企业有规定，虽然跟别的行业一样收税，税费是一样的，但公平之下又有区别，雇佣工人数增加，不是

让企业多交三金，而是补交。我在英国工作生活过，在很多国家调查过，都是这样。你多雇佣一个工人，每年给培训费和其它资助费，来鼓励你增加

就业。企业所得税是一样的。

党中央、国务院对财税结构性调整非常重视，已经提上议程。

问题在于，我们有些东西出来，还需要跟市场对接。推出以前，一定要跟市场多沟通，充分征求意见，网上透明度要高一点。这样推出的东西就会完

整一些。

框架性的东西再怎么完整，也需要实施细则、操作细则支撑。我们往往一个法规，比如发展新能源2006年一个，2008年一个，不可谓力度不大。

但最后为什么风力发电、生物能源发电遇到困难？碰上跟电网的关系。外国人叫三网电价补贴，是由电网公司支付，没话讲，就买这么多电。每年一

定买你这么多。购买优先，拉闸限电排后。这才叫做鼓励新能源。人家操作细则一条一条给定下来，才有新能源的发展。

但国家还要做一件事情，电网公司做不了。生物能源、风能发电和太阳能发电还有一个缺点，不稳定，电网承受不了，风电最不稳定，对电网伤害尤

其大。遇到这样的情况，他没有钱改造电网，国家拨笔钱把电网公司智能化，电网公司就不会不愿意买新能源供电。

做好这些事情，有望避免我们的实业走向“空心化”，让企业高兴地留在本业，而不是去做不熟悉的事情。

金融方面要改进，这一点大家要相信。金融业越来越认为，支持民营企业比支持国有企业靠得住。以往总量有限的情况下，给中小民营企业的钱总是

比较少，比较短期。

企业在上升阶段，老板要用自己的钱，不要用金融杠杆，到了成熟阶段，资本市场和银行要支持一下。这方面我觉得我们还要做很多的功课。

（本文为刘明康在2012亚布力中国企业家论坛第十二届年会发言，有删改）