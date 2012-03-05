温家宝：任期最后一年绝不懈怠 以更大勇气改革

3月5日上午9时，第十一届全国人民代表大会第五次会议在人民大会堂开幕，听取国务院总理温家宝作政府工作报告，审查年度计划报告和预算报告。

温家宝:今年是“十二五”时期承前启后的重要一年，也是本届政府任期的最后一年。我们要恪尽职守、锐意进取、攻坚克难、决不懈怠，交出一份人民满意的答卷。

中国总理温家宝5日在向十一届全国人大五次会议作政府工作报告时表示，改革开放是决定中国前途命运的正确抉择。必须以更大决心和勇气继续全面推进经济体制、政治体制等各项改革，破解发展难题。

温家宝说，当前和今后一段时期，改革的重点领域和关键环节是：进一步转变政府职能，完善宏观调控体系，理顺政府与市场的关系，更好地发挥市场配置资源的基础性作用；推进财税体制改革，理顺中央与地方及地方各级政府间财政分配关系，更好地调动中央和地方两个积极性。深化土地、户籍、公共服务改革，推进社会事业、收入分配等改革，有效保障社会公平正义。推进依法行政和社会管理创新，建设服务、责任、法治、廉洁政府。