财政部长谢旭人：正研究房产税是否扩大到北京

昨日下午，财政部部长谢旭人在参加青海代表团审议间隙，就政府工作报告中关于教育、房产税等问题接受采访。他表示，国家财政性教育投入占GDP4%的目标今年能实现。

谢旭人说：“今年财政性教育支出，是按照预算‘国家财政性教育投入占GDP4%’的目标来考虑的。而公共财政预算、政府性基金预算等全国财政性教育经费支出加起来近22000亿元，这就已经超过4%了。”

关于财政赤字的下降，是否意味着积极财政政策在减力的问题，谢旭人表示，积极的财政政策是体现在方方面面的，也体现在保持较大的财政支出的强度。

“今年全国财政预算支出能够增加14.1%，这比去年预算的11.9%增幅高了2个百分点还多，这就充分体现财政政策积极的一面。”谢旭人说。

谢旭人表示，与此同时，今年要优化财政支出结构，更大地向民生倾斜，促进消费需求等方面。“有了预算以后，当然下一步就是抓好落实。”

谢旭人还透露，房产税、营业税改革试点目前正在总结经验，探索下一步如何扩大范围。

当记者问道：“今年房产税会扩大到北京吗？”还没等谢旭人回答，旁边一位官员抢先答道：“肯定会的。”谢旭人哈哈一笑，说：“正在研究。”