俞正声：上海限购措施无改变迹象

上海未来5年至少需要700所幼儿园、小学和初中、高中。在教育经费的使用上，要城乡一体、均衡发展

就在全国两会召开前夕，上海市的限购令再次传出收紧的消息。

昨日，中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声表示，上海市的房地产调控一直基于“三为主”的指导思想，即“以居住为主、以市民消费为主、以普通商品房为主”。上海采取的限购令等措施是贯彻该方针，看不出今年要改变。

俞正声是在十一届全国人大五次会议上海代表团开放日上，对媒体作如上表述的。

在人民大会堂，上海厅的面积相对较小。全国两会期间，每到上海团开放日，这里的中外记者往往人数最多。昨日，上海代表们共回答了10个提问。

沪港各自分工 互相协作

目前上海正在打造金融中心，有香港记者询问，这是否会导致与香港“内耗”。俞正声表示，没有感觉到两地“内耗”现象。香港的离岸人民币业务有了很大的发展，是国际离岸人民币交易中心，是国际金融中心。俞正声补充，中国这么大，香港与上海一在南部，一在中部，会找到各自分工，互相协作，互相支持。

在回答如何利用新媒体与公众沟通及是否有个人微博时，俞正声坦承，给癌症病人家属回信，并非自己上网看到后主动作出的决定。而是由政府新闻办发现后，建议他给出回复，自己写了几句话之后，再交由卫生局等单位看过后由新闻办发出的。他表示，自己没有微博，要是开微博，需要一个专门团队来写，写了还要再看，没有精力去处理微博上的各类事情。

支持小微企业

作为服务业占比较高的城市，上海拥有数量众多的小微企业。

上海市市长韩正介绍，上海启动的营业税改增值税试点工作在很大程度上支持了小微企业的发展。在首批的12万试点企业中，约三分之二是中小企业。该政策从今年1月1日开始实施至今已有两个月，已经看出了一些成效。

此外，韩正表示，融资难是小微企业面临的重要问题，目前出现的一些小型担保公司已经成为小微企业融资的一个重要渠道。上海市在去年直接出资10亿元给小额担保公司，通过担保公司直接投给小微企业。今年，上海市计划再投入10亿元到担保行业。此外，小微企业贷款难的一大问题是银行担心坏账，上海市已经针对张江、杨浦等创新园区的一些科技创新型小微企业出台了一项支持政策，当这些企业无法归还贷款时，坏账3%以上、5%以下的部分，政府承担50%。

俞正声介绍，在12万试点企业中，约有8万小微企业税负减少，4万的一般纳税人涵盖七个行业，其中交通运输业和金融租赁业税负加重。对此，上海市实施了扶持财政政策，对税负增加部分予以返还。