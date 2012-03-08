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黄奇帆谈中美财政：美国救老板中国救百姓

2012-03-08 10:23 作者：周逸梅来源：京华时报 评论(1)T|T

昨天，全国人大代表、重庆市长黄奇帆在重庆团全团代表大会发言时表示，对比欧洲、美国，中国财政非常了不起。

黄奇帆表示，2000年前，中国财政收入只有几千亿元，10年下来发展到十万亿。在增长迅速的前提下，债务与GDP总量的比重不到50%，还不到国际上60%的警戒线，而美国、欧洲却大大突破警戒线。

黄奇帆说，中国的宏观调控，是动用了上万亿的财政经费，其中70%以上的新增财政投入用在民生上，通过老百姓拉动内需，“循环本身是补助了老百姓，刺激了经济，而美国也拿几万亿，补助的却是华尔街的寡头、银行的老板，让他们从危机中逃出来，还可以每年拿几千万美元的工资，真是昏了头。”黄奇帆认为，这就体现了两种制度的出发点差异。

他总结，我国的财政调控政策从短期看对刺激经济有用，从中期看对民生提高有用，从长期看，不管是铁路、高速公路、水利等项目都是国家财富，不会坏账，而且会升值。

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