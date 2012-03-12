郭树清：正探讨长期资金入市税收优惠

中国证监会主席郭树清11日列席人大会议接受上海证券报采访时表示，欢迎养老金入市，目前证监会正与有关部门探讨养老金等长期资金入市税收减免等方面的措施。银行理财资金入市的关键在于充分揭示风险，并由投资者自行判断决策。

郭树清表示欢迎养老金入市，同时提醒要审慎投资。“不同的组合、不同的基金，有不同的投资要求，不可能百分之百全投股票。”他说，所谓入市，不仅包括股市，还包括国债、金融债、企业债等在内的债市，还包括银行理财产品、组合存款、现金等等。

郭树清透露，目前对养老金等长期资金入市并无特殊优惠政策，证监会正在与有关部门探讨税收减免等方面的措施。但他坦言，“应该不会有什么特别的优惠，而且引入养老金等长期资金光靠优惠是不行的。”

关于引入银行理财产品等资金方面，郭树清表示正在研究，其关键在于充分揭示风险，并让投资者自行选择判断。

在回应媒体采访时，郭树清表示，当前不是国际板推出的最佳时期，国际板推出也没有时间表，其发行、上市、交易相关制度均需再研究完善，并进行统筹考虑。

针对有建议A股应实施T+0交易，郭树清表示，目前不具备T+0交易的条件。“T+0意味着当天买了可以当天卖，在市场还不那么健全，投资者还不是那么成熟的情况下，可能会给管理上带来更大难度。”郭树清说。

有传闻称台湾将开放个人投资者对A股市场的投资限制，对此，郭树清表示“现在还没有听说”。他说，在QFII制度下，台湾的机构可以投资A股，将来RQFII、个人投资者均存在可能，但目前尚未进行研究。

在中小投资者保护方面，郭树清表示，首先要做到信息要透明、进一步增加市场透明度；再一个提倡区别分类，即所谓的投资者适当性制度。

“就像游泳，有深水证的适合在深水区游泳，没有深水证的就在浅水区游泳。有一些领域，如股指期货就要严格实行门槛制度。”

他同时表示，像创业板市场、股指期货市场、融资融券肯定是有投资者适当性制度的，而且有很严格的安排。接下来中小企业私募债肯定也会应用。

“过去的股票市场已经是大众化的市场，买新股什么的要改很难，我们只是提倡，但并不是不让低收入者买股票。不提倡不等于反对，不能说禁止，更不是禁止。”郭树清说。

他同时指出，投资者教育和适当性管理还有很长的路要走。在这过程中，希望大家理解，媒体也要帮助呼吁，让大家逐步认识到投资的风险。

对于“两会”上代表委员对资本市场提出的一些好的意见和建议，郭树清表示证监会正在认真研究，相信对改革、对完善投资环境会有很大的帮助。

此外，他表示国际板的进程“没有时间表”；还有新股审与不审，不是问题关键，而是怎么界定证监会、交易所和中介机构的职责。