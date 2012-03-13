周小川:存款准备金率的调整并不表明货币政策是松或是紧

3月12日上午10时，十一届全国人大五次会议新闻中心举行记者会。中国人民银行行长周小川、副行长胡晓炼、副行长刘士余、副行长兼国家外汇管理局局长易纲就“货币政策及金融改革”回答中外记者的提问。

[新华网记者]从2月24日开始，人民银行下调了人民币存款准备金率0.5个百分点，释放了大概4000亿元人民币资金，这个资金的释放是否提振了股市的信心？这个资金是否会流向房市？我们如何减少它对房地产市场的影响？

[周小川]一般来说，存款准备金率的上调或者下调，主要是调节市场上的流动性。近年来，存款准备金率工具的使用主要和外汇储备增加或减少所产生的对冲要求有关，因此绝大多数情况下，存款准备金率的调整并不是表明货币政策是松或者是紧。因此，存款准备金率如果下调释放出资金，它是广泛地分布在国民经济的各个方向，也就是说银行有更宽的流动性头寸以后，可以按照它日常的贷款分布向各个部门发放，因此没有一个典型的方向，比如像您所说的是为了增强股市的信心或者是不是主要会流向房地产行业，情况应该不是这样的。

举一个例子，在某一段时间里，如果国际收支顺差比较多，中央银行买入外汇比较多，为此吐出的流动性就比较多，此时就需要加大对冲力度，也就是说会上调存款准备金率，反之就会下调存款准备金率。请大家注意，这个关联是比较重要的。