李克强：中国经济发展方式的转变刻不容缓

【《财经》综合报道】3月18日，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强在中国发展高层论坛“中国和世界：宏观经济与结构调整”经济峰会上表示，中国的经济发展到了转变经济发展方式的关键阶段，刻不容缓。
他说，中国的经济发展方式转变根本在于创新体制机制，改革开放是实现经济转型和推动现代化建设的根本动力，目前中国的改革已进入攻坚期，我们将深化财税、金融、价格、企业、收入分配制度等方面的改革，努力在重点领域和关键环节有所突破，更好的发挥市场在资源配置中的基础性作用，坚决破除制约经济社会发展的体制机制障碍，增强发展的内生动力。
他表示，中国的扩大内需推动创新实现转型是在扩大开放的条件下进行的，我们不仅要扩大内需，也要稳定和拓展出口。在促进进出口平衡的过程中，创新引进外资和对外投资的方式，为各类企业公平竞争、共同发展提供良好环境。
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