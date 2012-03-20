微软董事长 微软董事长比尔·盖茨曾说过:“再富也不能富小孩。”因为他认为:在钞票中长大的孩子，只会让他们一事无成！他们非但不会以“富家子弟”而感到为荣，相反他见证过不少纨绔子弟，最终做了金钱奴隶，必须透过家族的遗产，才能生存，唯有透过家族的金钱，才能体现自己存在的价值。这正正是中国人和外国人对“财富”看法的最大差异。 多位外国富豪近年带头发起，把毕生辛苦经营的财产捐赠助人，而子女只得分配基本的生活费。富豪本身也过一些返璞归真的生活。因为他们知道什么是爱孩子。向孩子施舍金钱不是爱。但在中国，部分的家庭，都是通过金钱去解决问题，连孩子管教的问题都不例行。以为给孩子大量的金钱，孩子就不用吃苦受罪，不用被人家看不起。还会得到别人的尊重。但实际的情况只是表面，当孩子长大后，在金钱面前渐渐失去自理能力，特别是在财政上，失去了品德。其实真正的爱是注重孩子的能力和品德培育，而非单靠金钱的传递！ 近年本港及国内都流行“理财教育”，然而教育的目的不是让孩子如何致富？如何营商？如何当老板？如何当CEO？而是要让孩子成为一位负责，能干，身心健全的人。短期来说，可训练孩子不要胡乱花钱，学懂开源节流。长远而言，则培育孩子的理财能力及独立生活（包括财政上及思考上）。 在部分理财课程中，单单教小孩如何理性，有智慧地消费，已教好几节课。其实当中有几项大原则，只要拿稳，对孩子在花钱消费的概念上，会奠下良好基础: 以身作则 有怎样的父母，就有怎样孩子？在理财模式也不例外。 本人有一对夫妇的客户，两人很爱储蓄，除了经常性开支，都把所有薪金存起来。花费也很审慎，而他们大学毕业的26岁女儿已步入社会工作两年，最近要求本人帮她做理财规划时，表示由于无需供养父母，食住都在家里，她竟然可以把薪金的7成全部存起来，其余3成是经常性开支，我说：“现代的年青人，很少像你这么好定力的。你是否每次外出都很克制？”她说:“家里什么都有，根本没必要买，加上从小父母已经灌输‘人无百日好，花无百日红’的概念，所以顺境时就要为逆境做准备，钱多存点无害，即使自己不需要，有时候还可以帮助别人！”我认识这对夫妇客户已20年，一直以来都是简朴节俭，谦虚有礼。据了解他们没有刻意训练女儿的理财智慧，只是女儿在这种环境成长，在人生观及价值观都和父母相似，女儿目前是一位律师，大方有礼。在香港也是一个非常被尊重及认同的职业，但他们一家人从不用“金钱”去论断别人。 由此也印证孩子并非在说教中长大，而是在熏陶中成长。身为父母的你们做好自己了吗？ 货比三家 世界上有价廉物美的东西吗？当然有，但是需要时间去了解和比较。 如何教导孩子理性地消费？首先不要急。如果需要很短时间买到想要的东西，很可能会买贵，甚至买错。因此在采购之前，最好预留较充裕时间，好让事前和孩子共同研究一下商品的目录，种类，款式，颜色，注意一下选购的地点在价格上有否差异？权衡家庭开支及预算。比方说要换购一台新的计算机，是否家中大部份成员都受惠？哪个颜色，品牌，形号，价格，对大家来说都合适？购买的地点对价格有否差别等。作为父母，可以诱导子女自行决定。选择没有对与错，因为对孩子来说，都是一次消费的体验。 有意义的支出 有些家庭环境较宽松，父母可建议子女资助失学学童，体验有能力助人的满足和喜乐。这些感受名体验，是用金钱买不到的。让他们学懂关注世界，什么是社会责任，不是全世界只有自己。另外也可鼓励孩子收藏钱币，邮票等，这些既可培养艺术素养，又有保值甚至升值的能力。 珍惜有余钱 现今的小孩除了惯性的零用钱，过年有压岁钱，生日有红包，还有不同名堂的“奖金”。如孩子手头有多余的钱，但暂时又不需要花费，最有效是开一个银行户口，不管利息多少？都要把金钱存住。父母也可以帮子女从小买一份储蓄的保险，教育他们保险和储蓄的功能和意义，什么是未雨绸缪。当然小孩适当的花费是需要的，因为有进没出，也是不健康，除了让孩子，体验生活，还要懂得感受生活及享受生活。懂得赚钱，存钱，还要懂得花钱呢！ 必须透过家族的遗产，才能生存，唯有透过家族的金钱，才能体现自己存在的价值。这正正是中国人和外国人对“财富”看法的最大差异。 多位外国富豪近年带头发起，把毕生辛苦经营的财产捐赠助人，而子女只得分配基本的生活费。富豪本身也过一些返璞归真的生活。因为他们知道什么是爱孩子。向孩子施舍金钱不是爱。但在中国，部分的家庭，都是通过金钱去解决问题，连孩子管教的问题都不例行。以为给孩子大量的金钱，孩子就不用吃苦受罪，不用被人家看不起。还会得到别人的尊重。但实际的情况只是表面，当孩子长大后，在金钱面前渐渐失去自理能力，特别是在财政上，失去了品德。其实真正的爱是注重孩子的能力和品德培育，而非单靠金钱的传递！ 近年本港及国内都流行“理财教育”，然而教育的目的不是让孩子如何致富？如何营商？如何当老板？如何当CEO？而是要让孩子成为一位负责，能干，身心健全的人。短期来说，可训练孩子不要胡乱花钱，学懂开源节流。长远而言，则培育孩子的理财能力及独立生活（包括财政上及思考上）。 在部分理财课程中，单单教小孩如何理性，有智慧地消费，已教好几节课。其实当中有几项大原则，只要拿稳，对孩子在花钱消费的概念上，会奠下良好基础: 以身作则 有怎样的父母，就有怎样孩子？在理财模式也不例外。 本人有一对夫妇的客户，两人很爱储蓄，除了经常性开支，都把所有薪金存起来。花费也很审慎，而他们大学毕业的26岁女儿已步入社会工作两年，最近要求本人帮她做理财规划时，表示由于无需供养父母，食住都在家里，她竟然可以把薪金的7成全部存起来，其余3成是经常性开支，我说：“现代的年青人，很少像你这么好定力的。你是否每次外出都很克制？”她说:“家里什么都有，根本没必要买，加上从小父母已经灌输‘人无百日好，花无百日红’的概念，所以顺境时就要为逆境做准备，钱多存点无害，即使自己不需要，有时候还可以帮助别人！”我认识这对夫妇客户已20年，一直以来都是简朴节俭，谦虚有礼。据了解他们没有刻意训练女儿的理财智慧，只是女儿在这种环境成长，在人生观及价值观都和父母相似，女儿目前是一位律师，大方有礼。在香港也是一个非常被尊重及认同的职业，但他们一家人从不用“金钱”去论断别人。 由此也印证孩子并非在说教中长大，而是在熏陶中成长。身为父母的你们做好自己了吗？ 货比三家 世界上有价廉物美的东西吗？当然有，但是需要时间去了解和比较。 如何教导孩子理性地消费？首先不要急。如果需要很短时间买到想要的东西，很可能会买贵，甚至买错。因此在采购之前，最好预留较充裕时间，好让事前和孩子共同研究一下商品的目录，种类，款式，颜色，注意一下选购的地点在价格上有否差异？权衡家庭开支及预算。比方说要换购一台新的计算机，是否家中大部份成员都受惠？哪个颜色，品牌，形号，价格，对大家来说都合适？购买的地点对价格有否差别等。作为父母，可以诱导子女自行决定。选择没有对与错，因为对孩子来说，都是一次消费的体验。 有意义的支出 有些家庭环境较宽松，父母可建议子女资助失学学童，体验有能力助人的满足和喜乐。这些感受名体验，是用金钱买不到的。让他们学懂关注世界，什么是社会责任，不是全世界只有自己。另外也可鼓励孩子收藏钱币，邮票等，这些既可培养艺术素养，又有保值甚至升值的能力。 珍惜有余钱 现今的小孩除了惯性的零用钱，过年有压岁钱，生日有红包，还有不同名堂的“奖金”。如孩子手头有多余的钱，但暂时又不需要花费，最有效是开一个银行户口，不管利息多少？都要把金钱存住。父母也可以帮子女从小买一份储蓄的保险，教育他们保险和储蓄的功能和意义，什么是未雨绸缪。当然小孩适当的花费是需要的，因为有进没出，也是不健康，除了让孩子，体验生活，还要懂得感受生活及享受生活。懂得赚钱，存钱，还要懂得花钱呢！