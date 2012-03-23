郭树清：上市公司不分红要说清原因

3月18日至20日，中国证监会主席郭树清到浙江调研，了解清理整顿各类交易场所工作进展情况，走访了期货公司、证券营业部，并与部分机构和个人投资者代表座谈交流。

座谈中，投资者提出了许多意见和建议。针对荐股节目利用虚假信息误导中小投资者，个人投资者权益受损没有维权途径，咨询、投诉渠道不畅通，投资者建议加大对非法咨询和“股市黑嘴”的打击力度，推动建立依法维权机制。针对投资品种少、市场创新不足，建议加快市场品种创新，加快推出国债期货、股票期货等金融衍生品，加快交易所债券市场建设，提高债券市场流动性。

针对目前证券公司提供的理财产品少、服务有限，建议加快证券公司发展，提高服务品质，面向特定投资者提供产品定制和中高端理财增值服务。针对证券市场税赋重、中小投资者投资成本高，建议免除红利税，或将目前征收的流转税改为资本利得税。此外，投资者还就分红除权除息、允许从业人员投资股票、加大对市场中介机构和机构投资者的教育和监管力度等方面提出了建议。

郭树清在听完大家的意见和建议后表示，证监会有承受力，不怕批评，就是要多听投资者的建议，要关心保护投资者合法权益。郭树清说，证监会正在积极研究国债期货、中小企业私募债等产品，增加市场投资品种；上市公司分红是由公司自主决策的，监管部门在尊重公司自主经营基础上，鼓励引导上市公司建立持续、清晰、透明的决策机制和分红政策，不分红也要向投资者说清楚原因；证券市场税收问题正与有关部门积极沟通。对于投资者反映的一些电台资讯节目带有欺骗诱导性地推荐股票、上市公司电话打不通、中小股东无法参观上市公司等问题，郭树清当即责成随行人员记录下来，尽快核实情况研究处理。

郭树清强调，监管部门非常重视投资者保护工作，不断重复提醒大家不要炒新、炒小、炒差。同时，投资者也要明白，保护不是担保一定赚钱，投资者心里也要有清楚的认识，亏在哪里，要有自己的风险判断，要树立价值投资理念，养成健康的投资习惯。

作者：郑晓波