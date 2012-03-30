胡锦涛：金砖国家要照顾彼此重大利益

3月29日，金砖国家领导人第四次会晤在印度新德里举行。这是胡锦涛主席同巴西总统罗塞夫、俄罗斯总统梅德韦杰夫、印度总理辛格、南非总统祖马合影。 新华社记者 李涛 摄

据新华社电 金砖国家领导人第四次会晤29日在印度首都新德里举行。中国国家主席胡锦涛、巴西总统罗塞夫、俄罗斯总统梅德韦杰夫、印度总理辛格、南非总统祖马出席。

坚定支持金砖国家合作

当地时间10时许，会晤开始。印度总理辛格主持会晤。这次会晤的主题是“金砖国家致力于全球稳定、安全和繁荣的伙伴关系”，与会领导人就全球治理、可持续发展、金砖国家合作等问题深入交换意见，达成广泛共识。

胡锦涛在会上发表题为《加强互利合作 共创美好未来》的重要讲话。胡锦涛指出，金砖国家是新兴市场国家和发展中国家大家庭的重要组成部分，是维护世界和平、促进共同发展的积极力量。当前，金砖国家合作正处在新的起点，应该继往开来、开拓进取，迈向新的台阶。

胡锦涛强调，中国将牢牢把握科学发展这个主题，始终不渝走和平发展道路，始终不渝奉行互利共赢的开放战略，在实现自身发展的同时致力于促进世界共同发展。中国坚定支持金砖国家合作，坚持同广大发展中国家风雨同舟、和衷共济。

2013年在南非再会晤

会晤发表了《德里宣言》，规划了下阶段合作，宣布下次会晤2013年在南非举行。

声音

五国合作胡锦涛提四建议

胡锦涛就加强金砖国家合作提出4点建议：

第一，坚持共同发展，促进共同繁荣。坚持办好自己的事情，保持经济增长、民生改善的良好势头，这本身就是对世界经济复苏和增长的重大贡献。

第二，坚持平等协商，深化政治互信，充分照顾彼此重大利益和关切，成为国际上相互尊重、平等协商的典范，永远做好朋友、好伙伴。

第三，坚持务实合作，夯实合作基础，努力使各领域合作发挥应有作用，巩固合作的经济、社会、民意基础，加强财政金融部门磋商和合作，打造品牌项目。

第四，坚持国际合作，促进世界发展，推动全球经济治理改革，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，推动南南合作、南北对话，加强在国际经济、金融、贸易、发展领域的沟通协调，加强在二十国集团、联合国等多边机制中的沟通协调，体现对多边主义的重视和支持。

进展

金砖峰会发表《德里宣言》

开发银行是否建立2013年会晤前交报告

据新华社电 金砖国家领导人第四次会晤29日在印度新德里举行，会议发表《德里宣言》。