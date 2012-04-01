【解析】市场信心不能再而衰、三而竭

【中国企业家网】中国股市在第一季度的交易日已于3月30日结束。虽然中国经济表现不差，但中国股市却是“熊”霸亚太区；即使放在全球来比较，其表现也仅仅赢了两只“欧猪”国家——西班牙和葡萄牙的股市。

回顾整个一季度的市场信心，上证指数在2012年初曾低见2148点，但市场憧憬货币政策、楼市调控有可能松绑，带动指数在3月2日创下2460点的收市最高点。不过中央一再重申宏观调控政策和房地产调控政策不会放松，憧憬落空又使得A股重拾跌势，尤其是最近一段时间，显示中国经济放缓的数据连续出台，进一步加剧了市场信心变冷，导致最近几个交易日股市连续大跌。累计整个一季度，上证指数升幅只有2.88%，是亚太区内表现最差的市场。

中国股市的表现再度“包尾”，这已经让投资者有些心灰意冷。路透社的中国基金经理月度调查显示，受访基金经理对股票的持仓建议配比只有77.6%，较上月的83.3%显著下降，创下2010年6月以来的新低。有基金经理称，经济增速下滑、宏观调控未实质放松、上市公司业绩很可能会出现“地雷”，这是投资者的主要担忧。

市场转冷之下，国内IPO的审批也随之收紧。据统计，今年一季度，共有48家公司在沪、深交易所完成IPO，合计募集资金达344.54亿元，比去年第四季度下降18.68%。而去年一季度，A股市场IPO金额接近1070亿元，这意味着，今年第一季度A股市场的IPO集资金额，同比急速下降近70%。

在我们看来，证监会新任主席郭树清上任以来带来市场的憧憬，已经基本消耗殆尽。郭树清初上任时，以股市改革者的形象为市场所知。他多次就A股改革提出建议，而最刺激市场的建议，莫过于提出4万亿元的养老金入市大计，他还公开唱好A股蓝筹股值得购买，还呼吁长线资金入市。有媒体曾评价，不少股民一听见“4万亿入市”、郭主席唱好就两眼发光，以为“国家队”又会出巨资来托市。而全国社保基金理事长戴相龙的几次表态，也带给市场社保基金将会入市的憧憬。

不过，几个月下来，所谓“4万亿入市”大计，最终换来的只是广东省将1000亿元的养老金委托全国社保基金进行投资，而且进入的市场是“债市”而不是“股市”。不但规模差异甚大，而且连投资的方向也与市场憧憬的有极大落差。更值得一提的是，对于社保基金入市，中国财政部日前还下发通知，重申地方社会保障基金，只能放在银行收息或者购买国债。有市场人士甚至感慨，这些表态明显是不买郭树清主席的账，看来政府部门内部对于提振股市也有明显分歧。一些反对意见认为，地方社保金放在银行，顶多是跑输通胀，但近年全国社保基金、大保险公司炒股都输得一塌糊涂，地方社保金更不应把老百姓的养命钱往泥潭里丢。

在股市低迷之下，市场对于证券市场改革的信心也在转冷。有分析评价，郭树清上场后曾不断提出改革，如改革上市公司退市制度、进行新股发行改革、打击内幕交易等，但到目前为止，根本没有办什么大案，种种改革也是只闻楼梯响。真正已出台的改革，只有沪深交易所打击新股炒风的措施。

在我们看来，国内股市的持续低迷、股市改革措施的迟滞、刺激股市政策的躲闪犹豫，已经严重影响了国内资本市场的信心。在经济下行、房地产调控依旧、投资乏门的情况下，国内资本似乎除了对外转移之外，没有更好的去处了。市场信心正如士气，“一鼓作气，再而衰，三而竭”，国内股市还是需要鼓舞士气，从基本面看，中国股市不应该如此萧条！