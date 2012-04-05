周小川：允许企业和居民海外投资是改革方向

中国央行行长周小川于近日在博鳌论坛分会上表示，对于包括中国在内的新兴经济体，软着陆也就意味着在2010年和2011年能够使过热的经济降温，使通货膨胀率降低。对于中国和其他的一些经济体而言，政策目标是逐步使通货膨胀率降下来，也就是说实现软着陆。

在此次博鳌论坛分会上，周小川还表示，中国鼓励资本“走出去”，允许中国的企业和居民进行海外投资，这是改革的一个方向。

平衡不同的货币政策工具

关于软着陆和硬着陆选择问题，周小川表示，不同的经济体，面临各自不同的经济形势，选择也会不同。如果国内经济问题很严重，就需要采取一些较为严厉的措施来解决经济上的问题，使市场信心恢复。

“比如土耳其、津巴布韦、波兰和玻利维亚等国家经历过恶性通货膨胀的时期；也例如美国在上世纪经济大萧条时期，就需要较强的政策帮助经济恢复。但中国的情况并不是这样，所以不需要如此严厉的措施。”周小川还认为，从技术上来讲，各国面临很多复杂情况，需要把握好政策的力度。

事实上，对于中国而言，即使是在此轮通胀最严重的2011年7月，CPI指标亦只有6.5%的水平。这一指标虽然属于较高水平，但远未达到恶性通胀程度，也低于部分其他国家水平。

周小川还强调，考虑到全球流动性过多，过多依靠利率工具也可能导致资本流入过多。所以要平衡不同的货币政策工具。

目前来看中国的货币政策是成功的：2011年下半年，特别是进入2012年之后，CPI逐级下降。统计局公布的数据显示，2012年2月CPI同比涨3.2%，创下20个月以来新低。

农业银行战略规划部研究员付兵涛认为，随着企业盈利能力下降和总需求放缓，物价继续下行的趋势将进一步确立。预计3月份CPI同比上涨3.3%，与2月份基本持平。

而中国银行日前发布的研究报告则认为，今年二季度经济增长将比一季度小幅回升，GDP增长8.4%左右，CPI上涨3%左右，中国经济“硬着陆”的可能性很小。

资本涌入新兴经济体

在判断中国当前经济形势为“经济增长平稳，物价有所回落”之后，央行货币政策委员会称，要继续实施稳健的货币政策，“综合运用多种货币政策工具，引导货币信贷平稳适度增长，保持合理的社会融资规模。”

中金公司认为，“引导信贷平稳适度增长”相对于去年四季度“保持合理的货币信贷总量”略有不同，反映央行对于1~2月信贷显著低于预期的情况有所重视。

数据显示，2012年前两个月新增人民币贷款规模仅有1.45万亿，远远低于市场预期，也低于往年平均水平。市场普遍将其解读为经济增长步入下行通道，信贷需求减弱所致。

“美联储并不是一个简单的中央银行，它还发行储备货币，不仅要考虑美国国内经济，同时也要考虑到对全球经济的影响。”周小川表示，全球流动性泛滥的问题完全由新兴经济体国家货币升值来解决显然是不合适的。

对于人民币汇率问题，央行货币政策委员会例会提出，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“对比去年四季度的例会公告增加了 要增加双向浮动弹性 ，说明央行认为目前的人民币汇率接近合理均衡水平，未来人民币双向波动的频率和幅度都可能有所增加。”中金公司预计，今年人民币汇率在-1％至2％之间波动。

允许海外投资是改革方向

关于资本流动，周小川还表示，中国鼓励资本“走出去”，允许中国的企业和居民进行海外投资，这是改革的一个方向。

而早在此前不久，央行调查统计司就曾发布一份名为《我国加快资本账户开放的条件基本成熟》的报告称，当前我国正处于资本账户开放战略机遇期。

上述报告提出，“过剩的产能对对外直接投资提出了要求，雄厚的外汇储备为对外直接投资提供了充足的外汇资金，看涨的人民币汇率为对外直接投资提供了成本的优势，西方金融机构和企业的收缩为中国投资腾出了空间。”

值得注意的是，上周国务院常务会议批准了《浙江省温州市金融综合改革试验区总体方案》，决定设立温州金融综合改革试验区，其中一项重要的改革任务就是，研究开展个人境外直接投资试点。

温州个人境外直投的试点，被部分人士解读为资本项目开放正在提速。但在付兵涛看来，所谓“研究开展个人境外直接投资试点”，既然为“研究”，具体放开的尺度恐怕还不会太大。

在博鳌论坛分会上鼓励资本“走出去”的同时，周小川也强调，但国内的企业和居民要逐渐了解当地的投资环境、法律制度、金融市场，所以这需要时间。