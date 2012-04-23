郭树清：上市公司不能无偿占用股民一分钱

郭树清要求增强股东回报意识，新股发行体制改革的思路将从以往的价值判断为主转向以信息披露为核心，确保发行信息披露真实、准确、完整。

近日，证监会主席郭树清一行到广东调研，听取投资者和上市公司对证券市场规范发展的意见和建议。在与上市公司负责人座谈时，郭树清特别强调，必须要进一步增强股东回报意识。上市公司高管人员要充分认识到投资者的每一分钱都不是白来的，不能被无偿占用。

郭树清说，服务实体经济是证券市场的根本任务，证监会要更加贴近市场、贴近企业，不断改进监管工作。针对资本市场服务“三农”、提高融资效率、推动整体上市、支持分拆上市、B股公司发展等问题，证监会将认真研究提出解决措施。上市企业和准备上市企业都要不断完善公司治理结构。

在与投资者代表座谈时，郭树清说，现阶段我国证券市场仍然处于“新兴加转轨”阶段，证券市场上还存在各种不规范行为，其中炒新、炒小、炒差现象非常严重，不仅使股价结构不合理，而且对投资者的利益造成了严重的损害。证监会综合运用法律、行政、经济等手段，采取了一系列的监管措施，包括加强投资者教育，规范各类市场主体行为，及时查处操纵市场、内幕交易等违法违规行为，并出手抑制过度的炒作现象。

根据证监会的监测，今年一季度蓝筹股普遍上涨，非蓝筹股普遍下跌，二者之间的变化相差近12个百分点，说明价值投资理念正在回归。郭树清反复提醒投资者，投资新股、绩差股要小心，因为不确定性更强，只有经验较丰富的投资者才适合风险较大的投资选择。

在谈到“老鼠仓”问题时，证监会行政处罚委负责人焦津洪和基金部负责人洪磊分别介绍了查处案件和加强基金从业人员监管的具体情况。他们强调，打击“老鼠仓”一直是证监会维护市场公平的重点举措。对于投资者质疑基金管理公司“旱涝保收”收费模式的合理性问题，证监会也十分重视，正研究如何进一步完善市场竞争机制，加强对公募基金和基金经理的约束。

郭树清说，证监会正在着手进行新股发行体制改革，改革思路将从以往的价值判断为主转向以信息披露为核心，把需要披露的信息如实告诉投资者，解决新股估值过高、脱离公司基本面等问题。要落实信息披露责任，明确第一责任人是上市公司，证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构也必须完全承担各自的责任，确保新股发行信息披露真实、准确、完整，让投资者有更充分的信息来做出决策。