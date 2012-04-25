温家宝：近十年我们有两件事做得比较出色

当地时间4月24日下午，中国总理温家宝在斯德哥尔摩与瑞典首相赖因费尔特举行会谈，并共同会见记者。中新社发张朔摄

中新社斯德哥尔摩4月24日电 (记者 张朔)当地时间24日晚，正在瑞典访问的中国总理温家宝在斯德哥尔摩下榻饭店，会见中国驻瑞使馆工作人员、中资机构、华人华侨和留学生代表。

温家宝说，此行是中国总理28年来首次访问瑞典，访问的一个重点就是加强同瑞典在可持续发展方面的合作。明天，他将出席“斯德哥尔摩+40可持续发展论坛”并发表演讲。

“我今天想给各位讲的，就是中国的可持续发展问题。”

温家宝指出，中国经济增长举世瞩目。从1978年到2011年，年均增长9.9%。我们已经跃居世界经济总量的第二位，这个成绩来之不易。如果大家想一想百年以来中国落后挨打的状况，就会为中国今天的发展与强大感到扬眉吐气、感到振奋。而之所以取得这样重大的成绩，是因为我们实行了改革开放的政策。

温家宝表示，中央及全国人民头脑都是清醒的。在成绩和进步面前，我们应该看到自己存在的问题。概括地说，就是我们经济发展中存在着不平衡、不协调和不可持续的问题。这主要表现在城乡和地区发展差距大，收入分配不均也在不断扩大，资源能源过度消耗，环境污染严重等。这些问题都促使我们考虑，今后我们给子孙后代留下什么？

温家宝强调，我们必须调整结构、转变发展方式，这是一个长期、艰巨的任务。收入分配公平是社会稳定的基础，我们追求的社会不仅是一个经济发达的社会，而且是一个公平正义的社会。此外，我们还要不断完善社会保障体系。

温家宝继而说道，近十年，如果说我们有两件事成绩比较大，做得比较出色，那就是：第一，我们在注重经济发展的同时，更加重视社会事业的发展，包括教育、科技、卫生。第二，我们经过多年努力已形成一个基本的社会保障体系。

“中国还面临着发展的机遇期，也可能10年、20年。但是，我们的目标不是10年、20年的发展，而是50年、100年，几代人、十几代人、几十代人的发展。因此，我们必须重视中国的可持续发展。”

温家宝语气坚定地说，“只有这样，中国才能够富强，才能够赢得尊严。她不仅依靠经济的增长，还依靠社会的进步、国民的素质和道德的力量。这样的一个国家，是谁也战胜不了的。”

说到这里，全场响起热烈的掌声。

温家宝接着说道，当我们进入世界经济总量第二位时，充满的是忧患意识，没有任何骄傲自满的理由。只有更加虚心学习别国经验和人类文明成果，只有更加发奋努力地工作，自强不息，艰苦奋斗，才能有国家美好的未来。

“我相信，无论是在国内的广大人民群众，还是在国外工作的海外华侨华人，都一心想着中国的振兴。中国的振兴，一定是一个可持续的振兴，是一个惠及所有老百姓的振兴，是一个为子孙后代着想并为他们创造条件的振兴。”

温家宝说，“只有做到这一点，我们才能对得起人民。”