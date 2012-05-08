郭树清：把投资者当傻瓜来圈钱的日子一去不返

郭树清 资料图

5月7日，全国证券公司创新发展研讨会在京召开。中国证监会主席郭树清强调，当前我国证券公司和证券行业处于历史上最好的发展时期，全行业要深入贯彻落实中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，紧紧围绕实体经济内在需要，坚持市场化、国际化、规范化取向，解放思想，锐意进取，改革创新，不断提高服务客户的水平和企业自身的核心竞争力，为促进资本市场改革开放和国民经济平稳较快发展做出新贡献。

郭树清说，我国是世界上少有的高储蓄国家，每年新增的资本总量已居全球第一。但是储蓄向投资的转化还不够顺畅、不够理想，在多个环节上存在低效率，造成比较严重的资源错配和资源浪费，“两多两难”问题突出，即中小企业多、融资难，民间资本多、投资难。问题形成的原因是多方面的，既根源于金融市场发育的不平衡，也涉及到多种体制因素。在这种大背景下，证券公司要勇敢地承担起应负的历史责任，加快产品、业务、机制创新，促进储蓄向投资的有效转化，为不同规模、不同类型、不同成长阶段企业提供有效的差异化服务。

郭树清指出，当前我国证券行业的金融创新迎来了历史最好时期。一是我国产业结构调整、转变发展方式的进程在日益深化;二是财富管理已成为全社会的迫切需要;三是利率和汇率市场化改革正在加速深化，金融产品定价和风险管理成为企业和家庭极为现实与普遍的需求;四是社会各界对推进新一轮证券行业的改革具有较高期望;五是国家对外开放程度整体水平的提升，使金融创新具有更好的条件。与此同时，我国资本市场经过20多年的改革发展，规模快速扩大，体系不断健全，结构日益优化，监管的有效性切实增强，这为证券业的创新打下了坚实基础，提供了良好条件。

郭树清表示，证券行业的创新必须紧紧围绕实体经济需要。离开了实体经济，创新就成了无源之水、无本之木。只有紧紧抓住国民经济的关键领域和薄弱环节，才能取得社会各个方面的理解和支持，证券行业的创新才具有强大的生命力。要积极搞好多层次资本市场体系建设，切实为中小企业、文化创意企业、科技企业和现代农业等产业发展提供直接服务。要坚持提升资源配置效率的改革导向，积极探索利率互换、国债期货、商品期权等金融工具创新，为实体经济提供间接服务。要坚持自主渐进、互利共赢、风险可控的开放路径，从增强金融业和国民经济实力的需要出发，不搞行业与部门的自我封闭和狭隘的自我保护。

郭树清强调，创新肯定会出错，需要各方面的理解和包容。但证券行业也要注意学习和借鉴发达国家的经验和教训，努力避免重复过去的错误。具体而言，要注意把握几项原则：一是严格区分公募和私募，逐步完善投资者适当性制度;二是永远不要做自己不懂的产品;三是不取不义之财，不能蒙蔽客户、欺骗客户，这是好的投资银行和差的投资银行的根本区别;四是要将风险敞口始终保持在可以控制的范围内;五是时刻做好经营状况向最坏方向发展的准备。

郭树清最后指出，证券公司应当有强烈的责任感。首先，要勇于承担起行业的责任，实现证券业与国民经济的健康协调发展。行业要加强自律，要采取最严格、最严厉的措施，强化诚信责任和法律意识，把投资者当傻瓜来圈钱的日子一去不复返了。第二，要承担起市场责任，证券公司是市场的组织者、参与者，市场是否有秩序，是否公开、公平、公正，投资者合法权益是否得到足够保护，证监会有责任，市场参与主体都有责任。第三，证券公司更要承担好社会责任，牢固树立诚实守信、依法合规、关心国家、热爱人民、扶贫济困、绿色环保的理念，决不能让华尔街式的少数金融机构与社会大众的分裂，在我们这里出现。

会上，证监会姚刚副主席介绍了多层次资本市场特别是全国性统一监管的场外交易市场(简称“新三板”)建设的总体框架和主要原则。他指出，证监会在总结中关村代办股份转让系统经验的基础上扩大试点范围，建设全国性的场外市场和区域性的股权交易市场，这将有利于证券公司进一步扩大业务范围、提升服务能力，同时将使资本市场服务实体经济的能力再上新台阶。

姜洋主席助理在会上表示，当前，证监会正按照年初全国金融工作会议的部署，研究推动原油期货与国债期货等期货新品种的开发。更多期货品种的加快上市有利于证券公司提升管理市场能力和创新能力，希望证券公司能抓住机遇，继续加强与期货市场的密切合作，共同提升服务实体经济的能力。

朱从玖主席助理在会上说，证监会近日公布了《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》，突出以信息披露为中心，健全价格形成机制，完善投资者适当性制度，加强诚信责任和市场主体自律，强化监管和惩戒。这将给证券公司的专业服务、内部控制、诚信自律和创新发展带来更多挑战，同时也提供了更多机会。

本次研讨会由中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司共同举办，各证券公司负责人、中国证监会系统单位相关的负责同志和新闻媒体的代表共450余人参加了会议。

本次会议为期两天，5月8日与会代表将继续进行深入研讨。